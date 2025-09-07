Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
La obras de la Ronda Sur de Logroño provocarán que del lunes 8 al miércoles de septiembre haya que acceder a la localidad y al polígono industrial saliendo en el enlace de Sotés para regresar por la N-120
Logroño
Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:41
Las obras de la Ronda Sur de Logroño volverán a provocar afecciones al tráfico alrededor de la capital riojana. Tal y como ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja, desde las 8.00 horas de este lunes 8 de septiembre hasta las 13.00 horas del miércoles 10 de septiembre se producirá el corte de la salida de la A-12 en sentido Burgos para poder acceder a Navarrete y al polígono industrial Lentiscares por la carretera LR-137. Además, el miércoles 10 de septiembre, durante todo el día, de 00.00 a 23.59 horas, también se cortará el acceso desde la circunvalación LO-20 a Fuenmayor por la N-232.
Para asegurar la fluidez del tráfico durante estas afectaciones el Ministerio ha anunciado que se habilitarán dos itinerarios alternativos: circular por la A-12 hasta la salida 98 (Sotés y Hornos de Moncalvillo) para regresar por la N-120 y conectar con la LR-137 en Navarrete hasta la N-232 en Fuenmayor. «Una vez finalizados los trabajos de extendido de capas previas de firme y colocación de señalización, se procederá al extendido de la capa derodadura del firme de la calzada en sentido Burgos. Para la ejecución de estos trabajos y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las afectaciones al tráfico», ha informado la Delegación del Gobierno de La Rioja.
