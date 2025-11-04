Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
Martes, 4 de noviembre 2025, 07:31
Las tres alternativas propuestas para el estudio
de viabilidad del trazado
ferroviario
Logroño - Miranda
ALTERNATIVA 1
Logroño
Navarrete
Fuenmayor
Alternativa 1
Lapuebla
Elciego
Trazado actual
Río Ebro
Haro
ALTERNATIVA 1
Miranda
de Ebro
Mejoras puntuales
(rectificaciones y variantes)
del trazado actual
Presupuesto
227,14 millones de euros
La alternativa 1 supone aprovechar la vía actual, aunque con alguna leve mejora. Apenas
rebajaría en once minutos el tiempo de conexión con Miranda. Se incorporarían dos nuevos túneles y otros tantos viaductos paras las zonas más complicadas,
pero solo habría
23 kilométros de vías nuevas
ALTERNATIVA 3
Logroño
Navarrete
Fuenmayor
Alternativa 3
Lapuebla
Elciego
Trazado actual
Haro
ALTERNARIVA 3
Miranda
de Ebro
Nuevo corredor entre Lapuebla y San Asensio. En el tramo Haro - Miranda se propone
un túnel hasta Ircio
Presupuesto
720,50 millones de euros
La propuesta más cara de entre las que defiende el Ministerio
ahorraría a los viajeros 21
minutos. A cambio, se habilitaría un nuevo corredor entre Fuenmayor y San Asensio y
habría que edificar nueve túneles
y viaductos. También contempla una galería entre Haro
e Hircio de más de 5 kilómetros
ALTERNATIVA 4
Logroño
Navarrete
Alternativa 4
Lapuebla
Elciego
Trazado actual
Haro
ALTERNARIVA 4
Miranda
de Ebro
Nuevo corredor entre Lapuebla
y Haro. Entre Haro y Miranda
se mantienen las
mejoras puntuales anteriores
Presupuesto
399,47 millones de euros
La tercera propuesta admitida por el Ministerio contempla una vía nueva desde Fuenmayor hasta Gimileo de 31,2 kilómetros, con 4 túneles y otros tantos viaductos. Cruzaría por un
territorio lleno de viñedos y ya muy saturado de infraestructuras junto a la AP-68 y a la N-232
Gráfico: J.A. Salazar
Gráfico: J.A. Salazar
