LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad

Juanan Salazar

Juanan Salazar

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

Las tres alternativas propuestas para el estudio

de viabilidad del trazado

ferroviario

Logroño - Miranda

ALTERNATIVA 1

Logroño

Navarrete

Fuenmayor

Alternativa 1

Lapuebla

Elciego

Trazado actual

Río Ebro

Haro

ALTERNATIVA 1

Miranda

de Ebro

Mejoras puntuales

(rectificaciones y variantes)

del trazado actual

Presupuesto

227,14 millones de euros

La alternativa 1 supone aprovechar la vía actual, aunque con alguna leve mejora. Apenas

rebajaría en once minutos el tiempo de conexión con Miranda. Se incorporarían dos nuevos túneles y otros tantos viaductos paras las zonas más complicadas,

pero solo habría

23 kilométros de vías nuevas

ALTERNATIVA 3

Logroño

Navarrete

Fuenmayor

Alternativa 3

Lapuebla

Elciego

Trazado actual

Haro

ALTERNARIVA 3

Miranda

de Ebro

Nuevo corredor entre Lapuebla y San Asensio. En el tramo Haro - Miranda se propone

un túnel hasta Ircio

Presupuesto

720,50 millones de euros

La propuesta más cara de entre las que defiende el Ministerio

ahorraría a los viajeros 21

minutos. A cambio, se habilitaría un nuevo corredor entre Fuenmayor y San Asensio y

habría que edificar nueve túneles

y viaductos. También contempla una galería entre Haro

e Hircio de más de 5 kilómetros

ALTERNATIVA 4

Logroño

Navarrete

Alternativa 4

Lapuebla

Elciego

Trazado actual

Haro

ALTERNARIVA 4

Miranda

de Ebro

Nuevo corredor entre Lapuebla

y Haro. Entre Haro y Miranda

se mantienen las

mejoras puntuales anteriores

Presupuesto

399,47 millones de euros

La tercera propuesta admitida por el Ministerio contempla una vía nueva desde Fuenmayor hasta Gimileo de 31,2 kilómetros, con 4 túneles y otros tantos viaductos. Cruzaría por un

territorio lleno de viñedos y ya muy saturado de infraestructuras junto a la AP-68 y a la N-232

Gráfico: J.A. Salazar

Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad del trazado

ferroviario Logroño - Miranda

ALTERNATIVA 1

Logroño

Navarrete

Fuenmayor

Alternativa 1

Lapuebla

Elciego

Trazado actual

Río Ebro

Haro

ALTERNATIVA 1

Miranda

de Ebro

Mejoras puntuales (rectificaciones y variantes)

del trazado actual

227,14 millones de euros

Presupuesto

La alternativa 1 supone aprovechar la vía actual, aunque con alguna leve mejora. Apenas

rebajaría en once minutos el tiempo de conexión con Miranda. Se incorporarían dos nuevos túneles y otros tantos viaductos paras las zonas más complicadas, pero solo habría

23 kilométros de vías nuevas

ALTERNATIVA 3

Logroño

Navarrete

Fuenmayor

Alternativa 3

Lapuebla

Elciego

Trazado actual

Haro

ALTERNARIVA 3

Miranda

de Ebro

Nuevo corredor entre Lapuebla y San Asensio.

En el tramo Haro - Miranda se propone

un túnel hasta Ircio

720,50 millones de euros

Presupuesto

La propuesta más cara de entre las que defiende el Ministerio ahorraría a los viajeros 21

minutos. A cambio, se habilitaría un nuevo corredor entre Fuenmayor y San Asensio y

habría que edificar nueve túneles y viaductos. También contempla una galería entre Haro

e Hircio de más de 5 kilómetros

ALTERNATIVA 4

Logroño

Navarrete

Alternativa 4

Lapuebla

Elciego

Trazado actual

Haro

ALTERNARIVA 4

Miranda

de Ebro

Nuevo corredor entre Lapuebla y Haro. Entre Haro y Miranda se mantienen las

mejoras puntuales anteriores

399,47 millones de euros

Presupuesto

La tercera propuesta admitida por el Ministerio contempla una vía nueva desde Fuenmayor hasta Gimileo de 31,2 kilómetros, con 4 túneles y otros tantos viaductos. Cruzaría por un

territorio lleno de viñedos y ya muy saturado de infraestructuras junto a la AP-68 y a la N-232

Gráfico: J.A. Salazar

Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad

del trazado ferroviario Logroño - Miranda

ALTERNATIVA 1

Miranda

de Ebro

Logroño

Trazado actual

Alternativa 1

Río Ebro

Lapuebla

Ircio

Elciego

Fuenmayor

Viaducto

Viaducto

Haro

Túnel

Navarrete

Túnel

Alternativa 1

Mejoras puntuales (rectificaciones y variantes) del trazado actual

227,14 millones de euros

Presupuesto

La alternativa 1 supone aprovechar la vía actual, aunque con alguna leve mejora. Apenas

rebajaría en once minutos el tiempo de conexión con Miranda. Se incorporarían dos nuevos túneles y otros tantos viaductos paras las zonas más complicadas, pero solo habría

23 kilométros de vías nuevas

ALTERNATIVA 3

Miranda

de Ebro

Logroño

Trazado actual

Alternativa 3

Río Ebro

Lapuebla

Elciego

Túnel

Viaducto

Túnel

Viaducto

Haro

Túneles

Navarrete

Túnel

Alternativa 3

Túnel

Túneles

Nuevo corredor entre Lapuebla y San Asensio.

En el tramo Haro - Miranda se propone un túnel hasta Ircio

720,50 millones de euros

Presupuesto

La propuesta más cara de entre las que defiende el Ministerio ahorraría a los viajeros 21

minutos. A cambio, se habilitaría un nuevo corredor entre Fuenmayor y San Asensio y

habría que edificar nueve túneles y viaductos. También contempla una galería entre Haro

e Hircio de más de 5 kilómetros

ALTERNATIVA 4

Miranda

de Ebro

Trazado actual

Alternativa 4

Logroño

Río Ebro

Lapuebla

Elciego

Viaducto

Viaducto

Túneles

Haro

Viaductos

Túnel

Alternativa 4

Navarrete

Túnel

Nuevo corredor entre Lapuebla y Haro. Entre Haro y Miranda se

mantienen las mejoras puntuales anteriores

399,47 millones de euros

Presupuesto

La tercera propuesta admitida por el Ministerio contempla una vía nueva desde Fuenmayor hasta Gimileo de 31,2 kilómetros, con 4 túneles y otros tantos viaductos. Cruzaría por un

territorio lleno de viñedos y ya muy saturado de infraestructuras junto a la AP-68 y a la N-232

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  3. 3

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  4. 4

    De generación en generación
  5. 5 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  6. 6 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8 La noche de Halloween y el autobús que une Haro y Vitoria, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    El otoño viste de color los viñedos y bosques de La Rioja
  10. 10 Extinguido el incendio de siete hectáreas de pastizal y matorral bajo en Valdegutur

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad