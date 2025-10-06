LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tragantua, falta de cobertura, exceso de terrazas... Las quejas de hoy del teléfono del Lector

Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

La Rioja

Logroño

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:58

Comenta
  1. Imagen principal - Quejas por la ausencia del Tragantúa

    Quejas por la ausencia del Tragantúa

El Teléfono del Lector comienza hoy con un nuevo tirón de orejas a la organización de eventos del Ayuntamiento de Logroño. Cuenta Javier, un vecino ... de Lardero, que bajó el sábado al Espolón para participar en las actividades previstas para el Día Vecinal. «Estaba anunciado el Tragantúa pero cuál fue mi sorpresa que, al acercarnos con el nieto, que iba todo ilusionado, resulta que el Tragantúa brillaba por su ausencia», lamenta este lector que añade que tuvieron que irse «desilusionados a casa».

