Tragantua, falta de cobertura, exceso de terrazas... Las quejas de hoy del teléfono del Lector

El Teléfono del Lector comienza hoy con un nuevo tirón de orejas a la organización de eventos del Ayuntamiento de Logroño. Cuenta Javier, un vecino ... de Lardero, que bajó el sábado al Espolón para participar en las actividades previstas para el Día Vecinal. «Estaba anunciado el Tragantúa pero cuál fue mi sorpresa que, al acercarnos con el nieto, que iba todo ilusionado, resulta que el Tragantúa brillaba por su ausencia», lamenta este lector que añade que tuvieron que irse «desilusionados a casa».

Sin datos sobre multas por aparcar

Un lector se pregunta por qué el Ayuntamiento de Logroño informa semanalmente de las sanciones impuestas a quienes infringen las ordenanzas municipales orinando en la calle pero nunca ofrece la información sobre las multas a los conductores que aparcan en doble fila o en el carril bici, «que los hay y muchos». Se pregunta este logroñés si la Policía Local se esmera más con los 'meones' que con los conductores incívicos.

Excrementos en el parque del Iregua

Seguimos en Logroño para recoger la llamada de un vecino de la capital que gusta de pasear con su mascota por los parques del Iregua y de La Ribera. Dice que está harto de oír quejas contra los perros y sus propietarios, pero él asegura que se topa «muy a menudo» con excrementos que no son «precisamente caninos, sino que más bien parecen humanos». Por ello, pide «más civismo y educación» a los ciudadanos que pasean por estos dos parques para que se comporten mejor.

Sin buena cobertura móvil en Villa Patro

Nos desplazamos a la zona de Villa Patro en Lardero, desde donde un vecino llama para rogar una solución a lo que considera un problema que percibe desde hace tiempo: «En muchas partes del barrio la cobertura de móvil es pésima, a veces casi inexistente». Señala que ha preguntado a varios vecinos con compañías telefónicas diferentes y todos notan lo mismo. «Por favor, que alguien ponga remedio», reclama.

Terrazas que impiden andar por la calle

Las terrazas de Logroño y sus enseres centran la llamada de dos comunicantes. María José dice llamarse la lectora que quiere «llamar la atención sobre el enorme espacio que ocupan las terrazas en muchas calles de Logroño, especialmente en Bretón de los Herreros y Muro de Cervantes, aunque se repite en muchas otras zonas de la ciudad». Critica esta lectora que «casi no se puede andar por algunas calles y ni te cuento si llevas un carrito de bebé o una silla de ruedas».

«Arreglen los parques infantiles de una vez»

Un escueto mensaje cierra la sección hoy. Laura, madre de dos niños pequeños, protesta por el mal estado de los parques de la capital:«Arréglenlos de una vez».

... y La Guindilla «Las papeleras de Logroño están que dan asco»

Un día más, la sección recoge una queja por la suciedad de las calles de Logroño y del estado de algunos elementos del mobiliario urbano: «Las papeleras en general están que dan asco», advierte un lector que sugiere a quien corresponda que se dé una vuelta por la Gran Vía y por «el Logroño periférico» para que vean «su mal uso, la falta de limpieza y una suciedad que da pena».