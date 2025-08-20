Los tractores podrán utilizar itinerarios por la LO-20 y la A-13 durante la vendimia La regulación especial se prolongará del lunes 25 de agosto al 25 de octubre en horario diurno

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este miércoles las medidas especiales de regulación del tráfico con motivo de los trabajos de vendimia en la región que afectará a las autovías LO-20 y A-13. Los días y horarios autorizados para los itinerarios autorizados son del 25 de agosto al 25 de octubre, desde la salida del sol hasta el ocaso, solo en horas diurnas.

Con motivo de la vendimia, el tráfico de vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos se incrementa notablemente, afectando particularmente a las vías del área de influencia de Logroño. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que estos tractores, cuyo itinerario natural discurriera por alguna de las vías incluidas dentro del Camino de Santiago a su paso por Logroño, deberán realizar el seguimiento obligatorio de los siguientes itinerarios:

Autovía LO-20, en sentido Santander, desde su inicio hasta el p.k. 4,450, y desde el p.k. 12,5, Arco de Navarrete, hasta su finalización, p.k. 17,9.

Autovía LO-20, en sentido Zaragoza, desde su inicio, hasta el p.k. 4,250, y desde su final, en la N-232 (recta de Fuenmayor), hasta el p.k. 12,5, Arco de Navarrete.

Autovía A-13, en ambos sentidos, entre el p.k. 2 y el límite de provincia con Navarra, p.k. 5,2

No se podrán utilizar estos itinerario, por los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, entre las 15 horas del 29 de agosto y las 24 horas del 31 de agosto, con motivo de la operación especial de tráfico 'Retorno del verano'.

También se prevé que por razones meteorológicas adversas o cuando las condiciones de la circulación lo aconsejen, las autoridades podrán restringir la circulación a dichos vehículos durante el tiempo que estime necesario.

Condiciones

Los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, con independencia de su masa máxima autorizada, circularán por el arcén, lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Lo harán individualmente o formando un convoy máximo de tres vehículos y que requerirá acompañamiento de un vehículo piloto señalizado con la señal V-2.

Durante el periodo en el que se establece el seguimiento de itinerario alternativo, se limitará la velocidad máxima de circulación en los tramos afectados de la LO-20 y la A-13 a 80 kilómetros por hora, mediante la señalización variable de que se dispone en dichos tramos y siempre adecuando la velocidad a la señalización circunstancial de la vía, como obras de mejora u otras actuaciones sobre las vías afectadas, en su caso. Además, se señalizará en los paneles de mensaje variable la presencia de vehículos agrícolas y sus conjuntos por el arcén