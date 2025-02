Los trabajadores de Correos critican la «estocada de muerte al servicio postal público»

Los trabajadores de Correos han protagonizado este miércoles una protesta en la oficina de la calle Once de Junio de Logroño. La Confederación General del ... Trabajo (CGT) ha convocado huelgas «tras muchos años de empeoramiento del servicio público y de las condiciones laborales» en todas las oficinas principales de cada provincia para defender los derechos de los trabajadores y garantizar un servicio postal público de calidad.

«Por un convenio digno en Correos. No al acuerdo marco», se podía leer en la pancarta que portaban los carteros concentrados en la capital riojana. Para el 14 de marzo se prevé una huelga a nivel nacional. «La plantilla no es culpable de la nefasta gestión y el usuario no debe sufrir el deterioro del servicio público», expone CGT sobre la que subraya que es la mayor empresa pública del Estado.

Según han manifestado, la directiva de Correos ha promovido una batería de «agresivas modificaciones que, de llevarse a cabo, supondría un gravísimo revés para la prestación del servicio postal público». Entre estas medidas destacan la reducción de la masa salarial a un 70% en dos años, es decir, la reducción de la plantilla sustancialmente. «Esto supondría una mayor carga de trabajo para el personal, con zonas de reparto más amplias e imposibles», critica CGT. Y advierte de que supondría «una estocada de muerte a la adecuada prestación del servicio postal público».

Durante el mes de diciembre se produjeron varias reuniones para la negociación del convenio, por el cual Correos, tal y como asegura CGT, pretende implementar un plan de salidas voluntarias para trabajadores de más de 61 años, pero «con incentivos económicos con máximo de un año de salario, lo que conllevará que los trabajadores se vean abocados a solicitar la jubilación voluntaria anticipada».

El 31 de diciembre CC OO, UGT y CSIF suscribieron el acuerdo marco que CGT afirma que supone «ceder a las ambiciones empresariales renunciando desde el primer minuto a las reivindicaciones defendidas por los trabajadores». CGT exige el cumplimiento del servicio encomendado a Correos y garantizar la llegada a diario a todos los domicilios del país.