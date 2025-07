Los trabajadores de la cárcel se concentran para denunciar las agresiones en los centros de Logroño y Sevilla

La Rioja Martes, 15 de julio 2025, 12:01 Comenta Compartir

Trabajadores del centro penitenciario de Logroño se han concentrado este martes para denunciar las últimas agresiones sufridas por compañeros en los centros penitenciarios de Logroño y Sevilla.

El 4 de julio, varios funcionarios de prisiones fueron agredidos cuando realizaban un cacheo rutinario a un interno, un ataque que se añade a la que sucedió meses en la que varios funcionarios necesitaron asistencia hospitalaria. Además, el pasado 8 de julio una psicóloga fue agredida sexualmente en la prisión de Sevilla II.

El sindicato, que afirma que en los centros penitenciarios españoles se producen una media de una agresión cada 16 horas, más de 1000 en los últimos dos años, añade que «no se trata de incidentes aislados, ya que en los últimos años se han multiplicado las agresiones sexuales y físicas a trabajadoras y trabajadores penitenciarios, por lo que urge tomar medidas».

Advierte la CSIF que el problema no es el aumento del número de agresiones, sino también de «su gravedad y la mayor agresividad de los internos que en los últimos tiempos son trasladados a este centro penitenciario». Asegura el sindicato que la prisión logroñesa es un centro de categoría C y por tanto no dotado de medios materiales y humanos para hacer frente a este tipo de internos propios de prisiones de categoría A o B.

Los centros de categoría C, asevera, se caracterizan por contar con población penitenciaria de bajo perfil conflictivo, en régimen de semilibertad o con aplicación de penas y medidas alternativas. «Por lo tanto, este tipo de presos no son susceptibles de ser trasladados al centro logroñés». «Si la Administración quiere que La Rioja cuente con esta tipología de presos deberían reclasificar el centro pasándolo a categoría B y reforzando los recursos materiales y humanos para este tipo de centro», remarca.

CSIF exige una «respuesta eficaz e inmediata» por parte de la administración, así como la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de los empleados públicos penitenciarios.

Temas

Prisiones

Logroño

Sevilla

CSIF