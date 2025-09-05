El tiempo en La Rioja este fin de semana: notable ascenso de las temperaturas Por localidades, oscilarán entre los 17 y 34 grados en Calahorra; los 16 y 36 en Haro; y los 16 y 34 en Logroño

Viernes, 5 de septiembre 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en La Rioja un notable ascenso de las temperaturas, sobre todo de las mínimas en la Ibérica y de las máximas en la Ribera.

El cielo estará poco nuboso, aumentando la nubosidad media y alta, y sin descartar nubosidad de evolución en la segunda mitad del día. El viento será del sur y sureste, moderado.

Las temperaturas irán en ascenso, que podrá ser localmente notable en la Ibérica en las mínimas y en la Ribera en las máximas. Por localidades, oscilarán entre 17 y 34 grados en Calahorra; 16 y 36 en Haro; y 16 y 34 en Logroño.