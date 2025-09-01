LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El tiempo para este martes en La Rioja: menos nubes y máximas algo más altas

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios

La Rioja

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:11

Sin cambios reseñables. El tiempo continuará este martes en La Rioja más o menos como hoy. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para menos nubes durante el día y máximas algo más altas.

El cielo presentará intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta, tendiendo a poco nuboso al final del día. El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado, según informa Europa Press.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas irán en ligero ascenso, localmente moderado. Por localidades, oscilarán entre 12 y 29 grados en Calahorra; entre 10 y 26 grados en Haro; y entre 11 y 27 grados en Logroño.

