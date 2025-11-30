Prospecto de la IA: pensar antes de usar

En nuestro siglo todos se han dividido en unidades, cada uno se aísla en su guarida, cada uno se distancia del otro, se esconde y ... esconde lo que posee y termina alejándose de la gente y alejando a la gente de sí». Esta reflexión podría haberla escrito cualquier pensador contemporáneo para referirse a la reclusión física y mental del individuo en la era de la conexión digital, pero salió de la pluma de Fiódor Dostoievski en el siglo XIX. La plasmó en su último libro, repleto de frases imperecederas.

En 2025 se han cumplido 145 años de la publicación de 'Los hermanos Karamázov', la voluminosa obra que el escritor ruso completó en 1880, unas semanas antes de su fallecimiento. No sé qué resultado tendría entrenar a la Inteligencia Artificial (IA) con todos los textos redactados por el autor de 'Crimen y castigo' a lo largo de su vida y pedirle al 'chatbot' que escriba la segunda parte de esa postrera novela, la que el autor no pudo acometer al truncar la muerte su propósito.

Desconozco cuántos experimentos de este tipo se abordarán en el futuro y con qué resultado, pero dudo mucho de que las herramientas más sofisticadas puedan llegar a generar relatos que estén a la altura de los que salieron de la mente de los grandes creadores. De lo que sí estoy segura es de que la IA será capaz de producir novelas que igualen o mejoren muchas de las que hoy consiguen convertirse en superventas, con esquemas repetidos y tramas predecibles, pero que gozan del favor del público porque entretienen y poseen las adecuadas dosis de intriga y juego emocional.

Siento una enorme curiosidad por algo que nunca conseguiré saber: hasta dónde habrá llegado la IA dentro de cincuenta o de cien años, cuando se enternezcan con nuestra ingenuidad quienes lean que en 2025 estábamos fascinados con la novedad que hoy supone ver cómo cobran vida y movimiento las fotografías antiguas. Podemos, aunque sea de forma ilusoria, resucitar el pasado. Y podemos simular el futuro, pero no adelantarlo. Sin embargo, es apasionante escuchar a los expertos que pueden intuirlo, y la ocasión nos la ofrece el foro Futuro en Español. Esta decimoquinta edición versará sobre el idioma castellano en la era de la IA y sobre cómo afectarán las herramientas digitales generativas a la creación literaria y periodística.

En nuestras manos sí está debatir sobre lo que nos espera a corto plazo y prepararnos para ello. La IA nos permitirá asistir a auténticos prodigios en todos los campos, pero también es una poderosa máquina de simulación, falsificación y distorsión de la realidad. Al periodismo se le presenta la oportunidad de recuperar relevancia social como verificador de hechos, siempre que las empresas editoras no utilicen la IA para ahorrarse periodistas, sino para ahorrar tiempo a sus periodistas. El oficio ya está uncido a demasiados yugos, como el de la inmediatez, que en octubre llevó a varios medios, incluido alguno de los más prestigiosos, a 'matar' antes de su muerte real al expresidente de Extremadura Fernández Vara, y al ex teniente coronel golpista Tejero, que recibió el alta médica. Pensemos.