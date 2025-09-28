LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los miembros de Verpa durante una salida de este año, al encontrar una seta. Verpa

Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años

«No veíamos nada igual ni peor desde 2003», confiesa el presidente de Verpa Antonio Ezquerro, aunque el micólogo Carmelo Úbeda señala que la situación «puede cambiar en quince días»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:00

Una de las mejores temporadas de setas de los últimos años, la de 2024, puede dar paso a una de las peores, la del ... otoño actual. La fuerte y larga ola de calor del pasado agosto y las escasas lluvias de las últimas semanas no han propiciado que el campo se humedezca lo suficiente para que crezcan los hongos, así que los comunes boletus y níscalos se han convertido en una auténtica rareza.

