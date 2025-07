Las temperaturas bajan de forma notable hasta el viernes en La Rioja

La Rioja Miércoles, 23 de julio 2025, 09:52 | Actualizado 09:58h. Comenta Compartir

La progresiva bajada de las temperaturas máximas que se ha vivido en los últimos días en La Rioja será más notable a partir de este miércoles. El descenso de las máximas es significativo mientras que la caída de las mínimas será menos acentuada, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los termómetros no superarán en esta jornada los 22 grados en localidades como Ezcaray, los 23, en Santo Domingo de La Calzada o los 27 en Alfaro y Calahorra. No será, además, un episodio pasajeros. Para el jueves, las máximas incluso pueden ser algún grado más bajo en toda la geografía regional donde no se descartan lluvias por la tarde.

El cielo estará nuboso o con intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos ocasionales en la Ibérica y La Rioja Alta, sin descartar algunos dispersos en el resto.

Similar es la situación meteorológica que se espera para el viernes en cuanto a las temperaturas, con las mínimas entre 12 y 16 grados dependiendo de los municipios y máximas entre 23 y 28.