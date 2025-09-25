Televida se adjudica la teleasistencia con una rebaja del 32% para atender 1.300 usuarios más que en 2024

El servicio de teleasistencia del Gobierno de La Rioja tendrá, a partir del próximo 1 de diciembre, un nuevo responsable. La empresa Televida Servicios Sociosanitarios ... sustituirá a Sacyr Social, que en 2022 se hizo cargo de un desempeño que había realizado Cruz Roja.

Televida es una compañía con más de 30 años de historia y muy vinculada a Cataluña, aunque también con implantación en comunidades como Madrid o Murcia. En 2022 ya se presentó en La Rioja al mismo concurso que ahora ha conquistado, aunque entonces la valoración económica le dejaba fuera (Sacyr defendió un coste de 14,08 euros mensuales, mientras que la de Televida llegaba a 19,5 euros).

En el contrato precedente, Sacyr Social fue el adjudicatario con una oferta que rebajaba el 50% el precio de la contrata

Tres años después el dinero ha vuelto a resultar determinante. Aunque el precio de la contrata para los próximos dos años alcanzaba los 3,33 millones, Televida ha ganado el proceso con una oferta de 2,27 millones, lo que supone una rebaja del 31,6% del monto total. En este contrato, la empresa ha valorado en 17,9 euros el coste mensual por usuario, además de ofrecer altas urgentes en 24 horas o reducir el plazo de las altas convencionales a diez días. Fue la más barata entre las cinco postulantes (el precio calculado por el Ejecutivo fue de 26,17), dos euros por debajo de la candidata que más se le acercaba y a ocho euros de la más onerosa.

Ese ahorro para la Administración no es nuevo. Suele ocurrir en casi todos los procesos de licitación, aunque en el de teleasistencia resulta especialmente significativo por su cuantía. En el de 2022, por ejemplo, la rebaja superó el 50%: de 2,91 millones de contrata se quedó en 1,44.

Esta nueva adjudicación pretende, según el contrato, seguir «garantizando el servicio» en un momento en el que el número de solicitantes de los últimos cinco años no ha dejado de crecer y cuando en la lista de espera se encontraban 338 personas. Ante ese incremento previsto, el Gobierno de La Rioja aspira a que cuando concluya el contrato de 24 meses un total de 5.100 riojanos estén dados de alta en el servicio.

Tirando de hemeroteca, se repite la argumentación dada en 2022. Entonces se preveía que en este 2025 se llegasen a 4.300 usuarios, cifra no alcanzada. Los datos oficiales, a finales de 2024, sitúan el número en 3.744. Además, se buscaba rebajar la lista de espera, que entonces llegaba las 815 personas, lo que sí se ha logrado.

Avances significativos

Desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales se asegura que el nuevo servicio de teleasistencia logrará atender a más personas mediante tecnología más avanzada y ofrecerá avances importantes, como la adaptación a personas con deficiencias auditivas y visuales o que contará con un detector de caídas para usuarios con este riesgo. De la misma formará se ahondará en la atención personalizada y en dar la mejor cobertura para todo el territorio, sin olvidar mejoras laborales a los profesionales que atiendan este servicio y que, en el pliego, se cifraban en 38 (un director, dos coordinadores, catorce teleoperadores, diecisiete oficiales de teleasistencia y cuatro instaladores).

Llegar a la resolución de este contrato de teleasistencia, que tendrá vigencia hasta finales de noviembre de 2027, no ha resultado sencillo. La adjudicación se lanzó el 15 de mayo y el 6 de junio se anuló porque la Consejería constató que «el presupuesto base de licitación del contrato» no se adecuaba «a las condiciones existentes» ya que «no se reconocían todos los conceptos y derechos» avalados por sentencias previas. Eso obligó a volver a redactar el pliego e incrementar el monto, de los 2,69 millones iniciales a los 3,33 finales. Además, Comisiones Obreras también pleiteó, sin éxito, al entender que se «omitían conceptos retributivos obligatorios».