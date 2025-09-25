LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Usuaria de un servicio de teleasistencia con una terminal. J. A.

Televida se adjudica la teleasistencia con una rebaja del 32% para atender 1.300 usuarios más que en 2024

La empresa sustituirá a Sacyr y prestará el servicio hasta el 30 de noviembre de 2027 con el objetivo de una atención más personalizada

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:34

El servicio de teleasistencia del Gobierno de La Rioja tendrá, a partir del próximo 1 de diciembre, un nuevo responsable. La empresa Televida Servicios Sociosanitarios ... sustituirá a Sacyr Social, que en 2022 se hizo cargo de un desempeño que había realizado Cruz Roja.

