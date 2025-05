El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Miércoles, 21 de mayo 2025, 09:17 Comenta Compartir

«Cero a la izquierda» para la Administración

El primer lector de hoy se siente «un cero a la izquierda» para la Administración. «¿Tú quién eres? Un número pero decimal, un pagaimpuestos, un pagadespilfarros y un pagaparásitos nada más. Existo solo para pagar impuestos y votar. Las Administraciones regidas por políticos maliciados que solo buscan su porvenir han infectado a funcionarios y administrativos que también buscan medrar en su escalafón y tienen que cepillarse a la base social para ser bien vistos y ascender. No encontramos a gente que luche por los del 'cero a la izquierda', no existimos. Cada día somos más invisibles ante esta tropa vividora», termina el comunicante en su mensaje.

Sirviendo tapas tras acariciar a los perros

Dice la siguiente llamada que el lunes, en un bar del entorno del centro histórico, entraron «dos damas con dos perritos». Cuenta que «la camarera las saludó muy amistosamente, salió de la barra, se integró en el grupo y acarició los morros de los animales con sus manitas. Sacaron una bolsa de comida para los chuchos y los restos se depositaron en la barra. La camarera, sin limpiarse las manos, siguió con su tarea abriendo botellas y sirviendo bebidas y tapas a las víctimas de la clientela». «Fabuloso ejemplo sanitario». concluye con ironía.

¿De qué se va a retractar Revilla?

Si el Teléfono de ayer recogía un mensaje sobre el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla y el rey emérito, Juan Carlos I, que decía que ya estaba bien de recoger la polémica entre ambos en espacios televisivos, el lector de hoy no puede estar más de acuerdo. Además, añade, «el que dice la verdad ni peca ni miente». Y se pregunta:«¿De qué se va a retractar Revilla?»

Más protagonismo de Gonzalo de Berceo

El siguiente mensaje procede de un lector que cuenta que ha estado escuchando al alcalde logroñés hablando de turismo y de las bodegas de Ruavieja. «El personaje más importante de La Rioja es don Gonzalo de Berceo y tiene en un busto entre Murrieta y Gonzalo de Berceo en un rinconcito que no se ve. ¿No creen ustedes que el que inventó nuestro idioma, que está en boca de todo el mundo necesita un lugar de más privilegio?», plantea. «Llevo años diciéndolo y nadie me hizo caso. Una vez hubo unas obras que hasta lo taparon y no se sabía que iba a ser de él», recuerda el hombre. Y se dirige al primer edil logroñés para señalar que «está vergonzoso, alguien tiene que tomar la decisión y es usted el que está».

Las terrazas, dueñas del espacio público

La lectora que telefonea a continuación quiere hablar de las terrazas y de la gran cantidad de espacio que se les ha cedido «y más aún que se han tomado», dice ella. «Impresionante que apenas dejen espacio para pasar en algunas calles bien anchas. Y no, no solo es problema del centro histórico de la capital, que no hay más que ir a La Guindalera o La Cava, con calles amplísimas, y ver la cara dura de quienes se han hecho con buena parte del espacio que debería ser público. Y lo peor es que lo creen suyo y despliegan estructuras fijas para que le quede claro a todo el mundo».

... y La Guindilla Un parque lleno de deficiencias en Duques de Nájera

Una vecina de Duques de Nájera, «de los bloques de 'los ferroviarios'», denuncia las condiciones del parque infantil y los jardines. «El parque es de vergüenza, la goma del suelo está llena de humedad y moho, lleno de cacas de paloma, ramas y hojas. Y en los jardines, casi no hay césped. Entre lo incívica que es la gente y que el Ayuntamiento no lo ha cuidado como es debido, se han ido perdiendo».

