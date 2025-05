El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Sábado, 10 de mayo 2025, 10:26 Comenta Compartir

Sobre el futuro de Santa Teresita

Abrimos la sección con una queja de un vecino de Logroño por la intención de cerrar Santa Teresita como parroquia y poner los pasos de Semana Santa. «Una decisión del obispo sin tener en cuenta la opinión de los feligreses», dice para añadir que el templo ha tenido problemas de calefacción. «¿Quién va a pagarla ahora y arreglar otras deficiencias como la del tejado, las propias cofradías?», se pregunta. Otro comunicante reflexiona sobre el mismo tema y señala que «la culpa no la tiene la feligresía y al final son ellos quienes van a pagarlo». «Han sido muchos años de dejadez y prescindir ahora de Santa Teresita es lo más drástico que hay», concluye.

Traslado al centro de salud La Villanueva

La siguiente llamada procede también desde la capital riojana y alude al centro de salud La Villanueva. «Con su apertura», empieza diciendo la siguiente lectora, «han mandado pacientes del ambulatorio Gonzalo de Berceo sin tener en cuenta el historial de los mismos». «A mí me cuesta mucho ir al de Gonzalo de Berceo como para tener que ir al de la Villanueva», comenta molesta a modo de colofón.

Un piso turístico que «amarga» al vecino

«El piso turístico que tengo al lado me está amargando». Así de contundente se muestra este logroñés. Según explica, «el sábado pasado tuve una discusión con un chico; muchas veces vienen en malas condiciones tras haber ingerido bebidas alcohólicas y veo necesario que se termine con esta situación por parte de quien corresponda». Va más allá y apunta que «esto no se puede seguir así, incluso he intentado hablar con ellos para que tengan un poco de comprensión, pero nada, actúan de mala manera. Incluso la propia dueña del piso les anima a seguir con la juerga».

Un «excelente servicio de dependencia»

Pasamos de las quejas a los agradecimientos. En este caso, el remitente de esta llamada quiere destacar lo que él juzga como un «excelente» servicio riojano de dependencia «En mi caso concreto, un familiar ha sido valorado como dependiente y ha accedido a la plaza residencial que hemos elegido en un plazo de nueve meses», informa. «No somos conscientes de los buenos servicios de los que disponemos, suponiendo esto como calidad de vida para todos», asevera cerrando su llamada con una mención especial tanto para los profesionales del área como para sus responsables políticos.

Sobre las instalaciones deportivas de Lobete

Un comunicante telefonea desde Logroño para transmitir que las máquinas del gimnasio de musculación del polideportivo de Lobete «están bastante estropeadas y tardan meses en repararlas, además de que la ventilación es muy mala». Las mismas instalaciones merecen también la crítica de un habitual de la piscina. «Las taquillas del vestuario de hombres están destrozadas y las llaves no llevan el número de cada cajetín, con lo que es un lío saber dónde dejas la ropa», apunta pidiendo que se subsane.

Confusión en la calle y plaza de Murrieta

Cerramos la sección con un vecino de la calle Murrieta, en Logroño. «Desde hace tiempo, aparecen sobres que el cartero no puede introducir e los buzones del inmueble porque el nombre del envío no se corresponde con el del buzón», prologa. «A final esos sobres no llegan a su destinatario y acaban en el contenedor azul por la confusión de las ubicaciones», señala para advertir de que este «lío» puede tener consecuencias graves «si esos envíos son relevantes o si tiene que venir la policía o los bomberos».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla «Lamentable estado» de un banco del Espolón logroñés

Ampliar

La remitente de esta imagen quiere denunciar el «lamentable estado» en el que se encuentra uno de los bancos habilitados en El Espolón de Logroño. A su juicio, supone una «pésima tarjeta de visita para todos aquellos que nos visitan y para nosotros mismos». Ante esta situación, apunta que «sería deseable tener unos bancos en condiciones y dignos de nuestra ciudad».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.