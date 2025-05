El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Jueves, 8 de mayo 2025, 09:04 Comenta Compartir

Una persona en silla, sin autobús

El primer mensaje de hoy alude al número 2 de la línea de autobús urbano. «Había un señor en silla de ruedas en la parada del Ayuntamiento y al conductor no le ha dado la gana parar. Si hubiera sido porque no la ha visto..., pero se lo hemos dicho todos. Podía haber parado un poquito más adelante pero no ha querido y lo ha dejado plantado. Tengo una impotencia...».

La vida en Azofra

Desde Azofra, una lectora destaca que han pasado unos «bonitos días esta Semana Santa, con los niños en la calle, que hace mucha ilusión. Y el día 3 de mayo, la Cruz, los sayones la celebramos con cariño para no perder tradiciones».

Logroño «va dando tumbos sin cesar»

Para el lector, Logroño va dando tumbos sin cesar. «Cayó Bosonit; cayeron las jornadas de la poesía reconocidas a nivel nacional y fueron sustituidas por sucedáneos infumables salvo el primer día; cayó el proyecto premiado de la antigua estación de autobuses; se cayó La Gota de Leche, lo mismo que la clase del martes de los escolares; cayó el horario de cierre de la hostelería para ampliarlo y que la gente se emborrache sin tener en cuenta a los vecinos... El Ayuntamiento va a su bola y los vecinos somos invisibles pese a pagar nuestros impuestos, cada día más».

Emergencia nivel 3

«Vergonzoso» le resulta al lector que el Gobierno regional pidiera el nivel 3 de emergencia el día del apagón. «Pero más vergonzoso» aún le resulta que, pese a ello, el presidente regional fuera a Madrid a no sé qué asuntos. Lo lógico era quedarse en La Rioja».

Contradicción entre Educación y Sanidad

Para el comunicante, el PP riojano «tiene una gran contradicción». Si en Educación toda la capital, Villamediana y Lardero conforman una zona única para inscribir a los alumnos y favorecer a los centros privados aludiendo a la libertad de elección, en Sanidad no hay libertad de elección de centro, solo ordeno y mando y zonifican Logroño y obligan a inscribirse a un centro concreto».

Badenes para Montesoria

Desde Montesoria llama una lectora para reclamar que se pongan badenes en la carretera para tratar de que se reduzca la velocidad de los vehículos en la zona y, por tanto, prevenir posibles atropellos. «Va a salir un día un niño y va a haber un problema».

El futuro sin contar con la feligresía

Un feligrés de la iglesia de Santa Teresita llama para señalar que no se ha contado con la feligresía a la hora de plantear el futuro del templo. «Nos hemos enterado por la prensa. Tampoco se ha tenido en cuenta a la gente del barrio. Es lamentable. Se cargan una parroquia. Si no hay bautizos, comuniones, entierros, ni nada, desaparece. La única parroquia de Logroño en la que todo lo han pagado sus feligreses. Y ahora que mete mano el obispado para pagar, lo cede a las cofradías, que ya tienen los pasos en sus sedes y no se van a mover de su sitio. Lamentable la decisión del obispo. Va a acabar mal».

A vueltas con el aparcamiento

Por fin, una trabajadora del Hospital Provincial de La Rioja insiste en el tema de la ausencia de aparcamiento para los empleados del centro. «Cada día es más difícil aparcar. Las supervisoras pueden estacionar dentro. No sé por qué no habilitan una zona para aparcar como pasó con la Policía Local. Que nos reserven una zona o nos den una en el garaje del centro de salud», termina ella.

... y La Guindilla Cristales esparcidos por la acera y césped «desde hace días»

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta avenida del Moncalvillo, 13, de Logroño. En esta zona, «situada frente al bar StreetBack, hay un montón de cristales pequeños esparcidos por el césped y la acera desde hace varios días». «Me los encontré paseando el fin de semana y todavía siguen ahí. Suponen un peligro para cualquier niño o mascota. Que alguien los retire», solicita.

