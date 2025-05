El Teléfono del Lector

La Rioja Lunes, 5 de mayo 2025, 09:42 Comenta Compartir

Largas esperas en la sanidad riojana

Abrimos la sección con una llamada de un vecino que hace referencia a un tema recurrente: la sanidad riojana. «Estoy sorprendido al leer el mensaje de una lectora que dice que quiere avisar a los políticos y sindicatos del abandono de la sanidad riojana. 17 días para el médico de cabecera y meses para un especialista. Pero esto no es nuevo, yo lo llevo viendo años», asegura el comunicante. «En Arnedo dan hasta 25 días de espera para el médico de cabecera, y para el especialista o que me operaran han pasado muchos meses. Así durante cinco años de total descontrol», comenta muy descontento, mientras añade que «la manifestación de la sanidad en Arnedo fue totalmente ideológica y política».

Conciertos poco variados en San José

«Ahora son fiestas aquí y los conciertos que hay son siempre iguales. Deberían traer más variedad de cantantes, porque casi siempre es rock duro y es un género musical que no es para todos los públicos», opina este vecino de San José, que propone que «a ver si para otros años se puede optar por otro estilo de música, porque esta propuesta no se adapta a todos los gustos». Considera que hay «variedad donde poder escoger, tanto en La Rioja como fuera, y con diferentes estilos y rangos de precios. No hace falta buscar ni muy lejos ni traer a alguien que cueste mucho dinero para acertar», comenta el vecino en la segunda llamada del día.

Más civismo entre los dueños de los perros

«Los dueños de los perros, como bien he leído en alguna otra queja de esta sección, deberían responsabilizarse de lo que hacen sus mascotas, sobre todo en el tema de las heces», critica un lector que se muestra molesto por el poco civismo de algunos propietarios de canes en la ciudad. «Tienen que recogerlas y no dejarlas en la calle; si no, que se compren un terreno y les hagan ahí un parque privado. El Ayuntamiento tiene que tomar medidas», comenta este logroñés.

Una propuesta sobre el monte Cantabria

Un vecino de Logroño hace la siguiente petición:«Subo de vez en cuando al Monte Cantabria y pienso que la zona de la explanada está desaprovechada. Estaría bien que pusieran ahí un parking para que la gente pueda subir con el coche hasta arriba, aparcar bien y disfrutar de las vistas».

«Yo viví el acoso a mi hijo hace años»

La siguiente comunicante se refiere a un reportaje reciente sobre el acoso escolar a un menor en nuestra comunidad:«Yo hace muchos años lo sufrí con mi hijo, porque le pegaban. Me comunique con los padres del niño agresor y les expuse la situación», precisa, para agregar que la «entendieron perfectamente». «Desde aquel día nadie más tocó a mi hijo –señala–. Hay que hablar también con los padres, no sólo con los niños o niñas».

Servicio mejorable en el Ayuntamiento

Para finalizar, una queja sobre los servicios del Consistorio de Logroño:«Presenté una solicitud hace tres meses y la web me indica que el trámite ha finalizado, pero no he recibido respuesta. Deberían mejorar el servicio».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Algunos cables sueltos en las calles de Logroño

Ampliar

Un vecino de Logroño nos envía esta imagen con gran preocupación. En la calle Autonomía de La Rioja ha encontrado cables cortados que cuelgan en la fachada de un comercio, sin más protección que una simple cinta adhesiva. Al parecer, la Policía Local ya ha intervenido pero los cables siguen peligrosamente colgados al alcance de cualquiera.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.