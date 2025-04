El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Sábado, 5 de abril 2025, 08:51 Comenta Compartir

El estado de la carretera hacia Oyón

La carretera que sale por el cementerio de Logroño hacia Viana y Oyón tiene la calzada totalmente destrozada, señala la primera lectora de hoy. «Hay que ir dando bandazos para no coger los agujeros del asfalto. Después de la granja Las Nieves, una lechería, está bastante mejor, pero toda la cuesta de subida, la conocida como la de La Garija, está en pésimo estado». Y el tramo de calle que hay entre esa N-111A y la A-2126 de Álava empieza a estar también bastante mal. Es una carretera que es muy utilizada por los logroñeses que van a trabajar a Oyón o se dirigen hacia la montaña alavesa hacia Vitoria por haber por ahí menos kilómetros de recorrido. Es una vía muy transitada. Antes dependía del Gobierno de La Rioja pero mediante acuerdos de colaboración lo cuidaba la Diputación Foral de Álava, pero se acabó ese acuerdo, nadie se encargó del tramo y al final se convino que pasase a formar parte de Logroño como una calle más, aunque sin nombre. Y el Ayuntamiento de Logroño se desentiende de esa zona y muchas veces la maleza invade los arcenes y calzada. Antes era conocida como LR-126. Ahora no creo que tenga nombre al pasar a ser calle de Logroño».

Y el del Camino Viejo de Alberite

A cuenta de una llamada sobre el tema que ya hemos recogido, Marúa insiste en que el Camino Viejo de Alberite está intransitable desde que se deja la circunvalación. «Imposible que esté peor. Está como hace 50 o 60 años, muy peligroso porque hay una cava, es muy estrecho, baches...», termina.

Fiesta de barras en el parque sin servicios

La mujer señala estar «alucinando» por la fiesta universitaria de barras que se celebraba en el parque del Ebro. Primero expresa su sorpresa porque alguien haya emitido un permiso y, después, porque «no se les ha ocurrido a la vez poner servicios y estoy viendo continuamente chavales y chavalas meando por todos los sitios». Y concluye:«Cómo va a quedar esto mañana. Que no hayan puesto aseos cuando permiten una fiesta así en el parque me parece alucinante. Bien por el Ayuntamiento.

Los baños, mejor portátiles municipales

Si una llamada anterior se quejaba de los bares que no tienen sus baños a cota cero, la lectora quiere insistir en que «a ver si nos acostumbramos a que los bares no son el servicio de orines de todo el mundo. Los bares son una empresa que se dedica a prestar servicios por un dinero. Lo que teníamos que pedir a este Ayuntamiento es que todos los baños que ha ido eliminando los vaya poniendo baños portátiles. Hay unos baños preciosos, metalizados, con autolimpieza. Los litros de agua que se usan en esos baños los paga la hostelería. Y estén o no a cota cero, todos los baños de los bares los tienen de forma legal», remacha.

Sin atención social el sábado

El siguiente lector cuenta que lleva 27 años atendido por los servicios sociales municipales. «No nos podemos tener de pie ni mi mujer ni yo», detalla para denunciar que hasta ahora contaba con ayuda de lunes a sábado y le han quitado el servicio del sábado.

No tanta repercusión de los aranceles

A cuenta de vino y aranceles, el último comunicante considera que el impacto del 20% «no representa mucho sobre botellas de vino que se exportan cuando son, en su mayoría, jóvenes o de crianza y en el precio de salida de bodega no llega a los 50 céntimos que pueda repercutir, sin grandes problemas al consumidor final en EE UU», calcula.

... y La Guindilla «Ausencia de una luminaria» en la calle Ovi de Francisco

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle Ovi de Francisco de Logroño. En ella, entre los números 12 y 14, desde hace escasos días se produjo la «ausencia de la luminaria superior» en una farola «de reciente instalación». Ante esta situación, el lector solicita a quien corresponda una solución para que vuelva a iluminarse este entorno correctamente.

