El Teléfono del Lector

De la ermita del Cristo a Valdegastea

El primer lector de hoy se dirige a esta sección «para denunciar el excesivo tráfico que se está dando en el camino que comunica la ermita del Cristo, y el barrio de Valdegastea». Para él, «lo que era un camino para pasear y sin apenas tráfico se ha convertido en la nueva LO-20. Y no tardará mucho en que se produzca un accidente grave. A ver cuando se retoma lo prometido, el hacer la calle entre el puente de Sagasta, el cuarto puente, y la calle Portillejo».

Una cabeza de vaca en mitad del pueblo

El siguiente mensaje se sitúa en Viguera. Una lectora detalla una experiencia que vivió recientemente en el casco urbano del pueblo. Según dice, iba de paseo con los niños, «cuando uno de ellos ha ido a coger unos caracoles y se ha encontrado con una cabeza de una vaca tirada». A raíz de este episodio, señala que «estas acciones son más frecuentes de lo que nos imaginamos y apunta que no se sabe la razón de la muerte del animal», que a tenor de la imagen que envía, debió ocurrir ya hace tiempo. La mujer demanda «más control sobre el ganado, que se impida que esté abandonado y que entre en recintos privados o ande suelto por la carretera y las calles del pueblo».

Sobre los venenos en los montes

La llamada de la próxima lectora señala que «hace más de 50 años que Félix Rodríguez de la Fuente explicó en un capítulo de 'El hombre y la tierra' las consecuencias de la utilización de venenos en los montes para eliminar a los lobos». La mujer considera que se deberían «concienciar a todo el mundo de las graves y dolorosas consecuencias que tiene utilizar algo que nunca se degrada y que pasa de un animal a otro matando a todos los que limpian de cadáveres el monte y los bosques. ¿Qué control hay de la venta de esos productos tan peligrosos? ¿Por qué no se limita a empresas especializadas en desratización?». Ella prohibiría la venta de esas sustancias a particulares.

No más ayudas a la cosecha en verde

Las ayudas para la cosecha en verde de las uvas centra el próximo mensaje. El lector quiere recodar al Gobierno de La Rioja que en la comunidad hay «un montón de riojanos y un montón de autónomos que tienen problemas y que no tienen ayudas. Y esta gente (por los viticultores) lleva tres años recibiéndolas incluso por encima de lo que reclaman. Ya les es más rentable no coger la uva que vendimiarla. A unos se les da mucho y a otros no se les da nada», concluye.

Movilizaciones ahora

Está enfadado el comunicante con la Plataforma para la Sanidad Pública. «Después de estar cinco años sufriendo una sanidad desastrosa, ahora quieren salir a la calle para pedir citas en 48 horas. Ojalá las dieran, pero ¿por qué no lo han reclamado durante cinco años?».

La tecnológica que no irá al Casco Antiguo

«Ya no va a haber empresa tecnológica en el centro histórico y me da pena», dice una lectora. En su opinión, que hubiera «más gente trabajando en una empresa privada, es decir, más allá de las tres de la tarde, en esa zona habría propiciado que se abrieran más servicios, quién sabe, desde una tienda a un gimnasio, que por allí no hay donde comprar una caja de leche», apunta.

Aparcar en el hospital

La familiar de un enfermo ingresado en el Hospital de La Rioja y que además trabaja quiere hacer hincapié en los problemas para aparcar en la zona. «Le pasa al personal y también a los asiduos».

... y La Guindilla Excrementos en el entorno de los Juzgados en Logroño

La suciedad que causan palomas o estorninos en la ciudad vuelve a la sección. Lo que puede verse hoy es tan sólo un detalle de cómo está el espacio de los Juzgados en Logroño. «Bancos y suelo, está todo manchado de excrementos», dice el lector que imagina «la mala impresión que tiene que dar cuando pasa por ahí algún peregrino o la gente en general», añade.

