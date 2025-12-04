La teledermatología eleva un 31% los diagnósticos precoces de melanoma, 101 el pasado año La herramienta, implantada por el Seris en 2023, ha reducido en el 82% las listas de espera y la demora media de 126 a 22 días

Todo son ventajas. La implantación de la teledermatología, incluida en la cartera del Servicio Riojano de Salud (Seris) en 2023, y habilitada en toda la comunidad desde el pasado verano, se ha traducido en un diagnóstico más temprano del melanoma cutáneo y en el menor tiempo de espera entre la consulta de Atención Primaria-Atención Especializada y con un menor grosor tumoral al diagnóstico y, por lo tanto, un menor pronóstico para el paciente.

En 2022 fueron diagnosticados 77 melanomas en Dermatología frente a 101 el pasado 2024, último año completo con datos disponibles, lo que supone un alza del 31%. Además, el índice de Breslow (medida que se utiliza para evaluar la profundidad de invasión de un melanoma cutáneo) mostró una disminución tanto en la mediana como en la media, lo que sugiere un diagnóstico en estadios más precoces, según las conclusiones a las que han llegado los profesionales del Seris implicados en este tratamiento: dermatólogos, especialistas en Anatomía Patológica y profesionales de Atención Primaria.

«Hemos podido constatar que en el año 2024, comparándolo con 2022, se ha producido un aumento de los diagnósticos de melanoma, probablemente debido a una mejora de estas métodos diagnósticos, principalmente condicionado por la implementación de la teledermatología», ha aseverado el especialista, quien ha añadido que, además, «vemos que estos melanomas que diagnosticamos son melanomas más finos, lo que quiere decir que tienen un pronóstico mucho mejor. Hemos pasado de un índice de Breslow, que es el factor pronóstico más importante en melanoma, por encima de uno, de 1,05, a uno de 0,74 y esto es muy relevante. Mejora el pronóstico vital de estos pacientes, la mayoría de melanomas que diagnosticamos son melanomas in situ y estos pacientes tienen un pronóstico de vida similar al de la población normal».

A juicio del doctor Martínez Espronceda, «estos datos refrendan que el uso de la teledermatología va correlacionado directamente con un mejor pronóstico de un tumor tan agresivo como es el melanoma y nos apoya un poco a seguir invirtiendo, a seguir haciendo ese esfuerzo que hacemos todos juntos, tanto desde Atención Primaria como desde Atención Hospitalaria, para seguir trabajando en una demanda que es muy grande».

Tras señalar que «cada vez tenemos más población envejecida, más pacientes inmunodeprimidos, por lo que es normal que estos tumores vayan aumentando en su incidencia», el jefe de Dermatología ha incidido en que «si los diagnosticamos de manera temprana, el pronóstico de estos pacientes seguirá siendo bueno y esto es algo muy relevante y que nos hace estar especialmente orgullosos».

No es el único aspecto positivo de esta técnica de telemedicina, puesta en marcha en 2023 y generalizada en toda la comunidad desde este pasado verano con su implantación también en La Rioja Baja. De hecho, la titular de Salud y Políticas Sociales, María Martín, además de mostrar su satisfacción por los resultados obtenidos en el diagnóstico temprano de este tipo de tumores, ha subrayado que la implantación de la teledermatología se ha traducido en una reducción del 82% en las listas de espera y en la demora media, que ha descendido desde los 126 días en 2023 a solo 22 el pasado mes de octubre. «Eso realmente supone una mejora en el acceso a la atención», ha resaltado la consejera, quien ha cuantificado que la telemedicina evita al año que 4.500 riojanos deban desplazarse a la consulta del especialista en Dermatología.

Junto a la reducción en los tiempos y esperas asistenciales y la mayor agilidad en la derivación de los casos desde Atención Primaria a la consulta en Atención Hospitalaria, María Martín ha incidido en la importancia fundamental del diagnóstico precoz. «Lo decimos siempre, pero el poder diagnosticar de forma temprana hace que una patología se quede en algo mucho más leve y se eviten los casos graves, en este caso el melanoma, como siempre hablamos en oncología».

Ágil y sencillo

La teledermatología es una modalidad de consulta online, no presencial, que facilita el seguimiento de las alteraciones en la piel, los cambios en el tratamiento y otras valoraciones médicas. Se trata de un sistema sencillo (requiere una cámara digital, un dermatoscopio y un ordenador conectado a Internet) y rápido (el paciente obtendrá una valoración en menos de 48 horas, mediante informe médico con el diagnóstico y tratamiento o cita presencial).

El proceso se inicia en la consulta del médico Atención Primaria, quien valora al paciente, y en caso de dudas diagnósticas y necesidad de tratamiento dermatológico, realiza las fotos de la lesión del paciente en ese mismo acto o deriva al mismo para que personal de enfermería entrenado en la realización de fotos dermatológicas, las realice en segunda instancia. Mediante el programa informático de la historia clínica electrónica, se remiten las imágenes al especialista. Éste las interpreta y elabora un informe con el diagnóstico y el tratamiento oportuno. En caso de que el dermatólogo sospeche de la malignidad de la lesión o requiera una consulta presencial, el paciente será citado en pocos días en caso de lesiones tumorales malignas o e semanas o meses en caso de patologías más banales.

El centro de salud Siete de Infantes de Lara, en Logroño, fue el primero en poner en marcha el sistema que se fue implementando progresivamente en el resto de zonas de salud de La Rioja. La principal ventaja de la teledermatología es la agilización de la atención y el acercamiento y coordinación entre los ámbitos de atención primaria y hospitalaria. En definitiva, se trata de un avance fundamental para la prevención de cánceres cutáneos que, si son detectados en una fase temprana, pueden ser curados en el 100% de los casos.