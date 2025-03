Medio siglo de servicio a prueba de bombas

No hay nostalgia de los años de plomo y dinamita en el grupo Tedax-NRBQ de la Policía Nacional. Fueron tiempos difíciles, muy difíciles, que ... costaron la vida a 13 de sus compañeros y que dejaron un reguero de heridas físicas y psicológicas incurables. Una época en la que los artificieros eran piezas de caza mayor que ETA o los Grapo se querían cobrar a toda costa y mediante cualquier ardid: artefactos con dos o tres detonadores, trampas... «Contaban con terroristas con muchos conocimientos técnicos, pero sobre todo tenían maldad, mucha maldad», recuerda el inspector Alberto Nieto, jefe del grupo en la Jefatura Superior de La Rioja.

Afortunadamente, esos atentados son ya pasado. Pero la alerta terrorista continúa vigente y la labor de los Tedax, aunque quizá menos visible, sigue resultando indispensable. En 2025, esta especialidad de la Policía Nacional celebra su cincuenta aniversario, un momento ideal para analizar lo logrado, hasta convertirse en uno de los grupos de desactivación de referencia mundial, pero también el presente y el futuro.

Que no haya atentados no significa que los artificieros pasen las hojas del calendario sin hacer nada. Siempre uno de los ocho miembros que conforman el grupo en La Rioja está operativo, con guardias casi médicas de 24 horas. «Y esas 24 horas se nos quedan cortas. Te vas a casa con la sensación de no haber podido llegar a todo lo que querías», sintetiza Moncho Redondo, con 25 años de experiencia en el grupo.

EL TRAJE DE DESACTIVACIÓN La parte exterior repele el fuego y el agua Cristal antiexplosión Casco de kevlar De material acrílico y policarbonato Ventilación forzada Tirador para quitar el traje con rapidez Fuente de alimentación Panel de control remoto 30 kilos Placas internas de acero o cerámica Cubrebotas de kevlar El traje está realizado con un material compuesto de tejido de polímeros sintéticos como el kevlar, el acero o el plástico balístico Poliuretano (para absorber las ondas de choque) Forro interior suave Aramidas antimetralla (resisten 230º) Armadura interna de kevlar Baterías para los dispositivos del casco Ventilador Depósito con agua potable EL ROBOT Joystick Su precisión y seguridad lo ha convertido en la mejor herramienta para este tipo de tareas. Cámara Brazo Pinza De gran precisión, puede comprimir objetos con una fuerza de hasta 3,8 tns. El brazo articulado también puede montar un cañón de agua o un arma EL TRAJE DE DESACTIVACIÓN La parte exterior repele el fuego y el agua Cristal antiexplosión Casco de kevlar De material acrílico y policarbonato Ventilación forzada Tirador para quitar el traje con rapidez Fuente de alimentación Panel de control remoto 30 kilos Placas internas de acero o cerámica Cubrebotas de kevlar El traje está realizado con un material compuesto de tejido de polímeros sintéticos como el kevlar, el acero o el plástico balístico Poliuretano (para absorber las ondas de choque) Forro interior suave Aramidas antimetralla (resisten 230º) Armadura interna de kevlar Baterías para los dispositivos del casco Ventilador Depósito con agua potable EL ROBOT Joystick Su precisión y seguridad lo ha convertido en la mejor herramienta para este tipo de tareas. Cámara Brazo Pinza De gran precisión, puede comprimir objetos con una fuerza de hasta 3,8 tns. El brazo articulado también puede montar un cañón de agua o un arma EL TRAJE DE DESACTIVACIÓN Baterías para los dispositivos del casco Ventilador La parte exterior del traje es repelente al fuego y al agua Cristal antiexplosión Depósito con agua potable Casco de kevlar Ventilación forzada Fabricado con tres láminas de material acrílico endurecido y dos de policarbonato Tirador para quitar el traje con rapidez Fuente de alimentación Panel de control remoto Refuerzos en la zona femoral El traje está realizado con un material compuesto de tejido de polímeros sintéticos como el kevlar, el acero o el plástico balístico Placas internas de acero o cerámica Poliuretano (para absorber las ondas de choque) Forro interior suave Aramidas antimetralla (resisten 230º) 30 kilos Cubrebotas de kevlar Armadura interna de kevlar EL ROBOT Su precisión y seguridad lo ha convertido en la mejor herramienta para este tipo de tareas. Cámara Joystick Brazo Brazo Pinza Pantalla De gran precisión y robustez. Puede comprimir objetos con una fuerza de hasta 3,8 tns. Foco El brazo articulado también puede montar un cañón de agua o un arma Ruedas

Diariamente, los Tedax reciben informes (por ejemplo, ahora están analizando las acciones terroristas en Ucrania y los métodos que se utilizan y que pueden llegar a España), acuden a los lugares donde se encuentran proyectiles de la Guerra Civil para desactivarlos o destruirlos, realizan informes de seguridad de espacios públicos con la mayor discreción, participan en los dispositivos con mayor afluencia de gente para descartar posibles acciones terroristas... Y también están preparados para los incidentes nucleares, radiológicos, biológicos o químicos. Puede parecer ciencia-ficción, pero en el comienzo de la pandemia, fueron los Tedax, los únicos específicamente preparados para combatir elementos biológicos, los que entregaron citaciones y los que desinfectaron al resto de agentes expuestos al coronavirus. Siempre nuevos retos que exigen formación permanente.

«Somos pocos pero ocupamos mucho espacio en la Jefatura», bromea Nieto mientras abre uno de sus talleres. Un espacio que bien podría ser el de un electricista: herramientas en perfecto orden, cables, tubos, cajas... si no fuera por la presencia de un 'Wheelbarrow', un robot con 40 años de historia, y que fue el pionero en la desactivación a distancia, mechas detonantes u otros elementos puramente policiales.

Los datos 500 Incidencias anuales atiende el grupo en su zona de competencia, especialmente en su faceta de prevención, protección y seguridad. 18 Meses de formación específica, además de experiencia previa, se requieren para poder entrar en el grupo, que este 2025 cumple 50 años.

En ese espacio pasan horas investigando, probando y analizando con un perfil técnico que contrasta con la imagen distorsionada por las películas. «Ojalá fuera tan sencillo como cortar el cable rojo o el azul», sentencia Nieto. El del Tedax es un trabajo de estudio, vocación, análisis y decisiones. El lema 'el primer error es el último' deja claro que cada acción debe ser profundamente meditada. Redondo, por su veteranía, vivió los estragos de ETA y recuerda, por ejemplo, sus actuaciones en los atentados de la Torre de Logroño y el coche bomba contra el edificio de Comandancia. «En el primero, apenas hubo tiempo para crear un perímetro de seguridad. En el otro estuvimos desde las 23.30 hasta las 6.20 horas y se desactivó la bomba. La prisa no va con nosotros», sentencia.

Si las películas han popularizado unas imágenes de las bombas muy alejadas de la realidad, también han dibujado un perfil de los artificieros como gente extremadamente fría. «Somos personas normales, muy bien formadas, así que sabemos lo que hay que hacer», sintetiza Raúl Bermejo, licenciado en Químicas con 14 años de servicio en el Tedax. Personas a las que, en situaciones de estrés, también se les seca la boca. Pero que no pueden abandonar y siempre están dispuestas a afrontar el reto, difícil desde el primer momento: ser Tedax exige una formación específica de 18 meses, la más larga del cuerpo, selectiva y dura.

Artilugios

Pero además de los conocimientos, los artificieros cuentan con una notable cantidad de artilugios que van de la tecnología más sofisticada a las muestras del ingenio más puro, como un maletín antiquísimo elaborado por un veterano del Tedax y que podría pasar por material quirúrgico, pero con útiles pensados para la desactivación. O sistemas para poder acceder a un posible artefacto explosivo sin necesidad de acercarse: desde ventosas, cuerdas y poleas a un rifle de precisión.

Y también protecciones, como los pesados trajes de más d 30 kilos, los cascos de 12 o los buzos contra armas biológicas, máscaras y filtros. Sin olvidar fibroscopios, cámaras y hasta una máquina de rayos X portátil. Todo lo que pueda servir para evitar una tragedia y también para la investigación posterior. Pero de poco servirían esas herramientas sin los Tedax que las manejan y que, pese a todo su aparente y espectacular blindaje, desactivan con las manos desnudas, sacrificándolas para lograr una mayor sensibilidad.

Esa combinación de preparación, medios y espíritu es la que ha convertido al grupo en referente internacional. Por ejemplo, Bermejo y Redondo han velado por la seguridad de los estadios de Brasil o Catar antes de sus respectivos mundiales de fútbol. Un orgullo anecdótico para ellos, pero una prueba de la alta estima ganada por los Tedax-NRBQ durante el medio siglo que llevan protegiendo la seguridad del país.