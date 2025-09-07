La tasa de abandono educativo en La Rioja alcanza el 17,1% La región registra un aumento de siete puntos en los dos últimos años del porcentaje de personas que no concluyeron la segunda etapa de la Secundaria

La tasa de abandono temprano educativo en La Rioja se situó, en junio pasado, en el 17,1%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 7 puntos más que en 2023, cuando fue del 9,7%; mientras que en 2024 alcanzó el 17%.

Esos datos de La Rioja son superiores a la media nacional, dado que la tasa de abandono temprano educativo en España ha bajado en los últimos meses de la barrera del 13%, tras cuatro años estancada en esta cifra, y, de acuerdo con los datos de la EPA, se situó en junio en el 12,6%.

El análisis realizado por el servicio de Estudios de Funcas señala que en los últimos dos trimestres de 2024 y los dos primeros trimestres de 2025 la tasa de abandono escolar, que es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y no ha seguido formándose, ha bajado cuatro décimas.

«En cualquier caso, el descenso no evita que España esté aún lejos del objetivo europeo del 9% fijado para 2030», señala el director del área de Educación de Funcas, Ismael Sanz, que recuerda que «somos el segundo país con mayor tasa de abandono de la UE, solo mejor que Rumanía (16,8%), y estamos lejos de la media de la media europea, actualmente del 9,3%».

Por otra parte, las diferencias territoriales son muy significativas, ya que en 2025 la brecha oscila entre el 20,6% de tasa de abandono temprano de la Región de Murcia y el 3,8% que registra el País Vasco. Cantabria (6,1%), Madrid (9,3%) o Navarra (9,6%) también registran tasas bajas, frente a cifras del 18,8% de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Funcas recuerda en su informe que el abandono escolar temprano está estrechamente vinculado al nivel educativo de las familias ya que los jóvenes cuyas madres solo tienen estudios primarios presentan una probabilidad de abandono 14 veces mayor que aquellos con madres con estudios superiores.