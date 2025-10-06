LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sylvia Sastre i Riba, con la medalla que le reconoce como numeraria de la Academia de Psicología de España. Juan Marín

Sylvia Sastre i Riba | Numeraria de la Academia de Psicología de España

«Conocer cómo funciona el cerebro es el gran reto para distintas ciencias»

La catedrática de la Universidad de La Rioja tomó hace unos días posesión de su cargo en el prestigioso y selecto organismo nacional

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:24

Comenta

El 11 de septiembre quedará para siempre en el recuerdo de Sylvia Sastre i Riba. Fue el día en el que tomó posesión de su ... puesto como numeraria de la Academia de Psicología de España. El salón de actos del Consejo General del organismo se convirtió en el escenario perfecto para que esta catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Rioja (y colaboradora de Diario LA RIOJA) se sumara a este selecto y prestigioso organismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  3. 3

    Érase una vez... aquel Logroño que era
  4. 4 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    La Fiscalía riojana intervino el año pasado en 56 casos de mayores abandonados
  7. 7

    Corazones de viña
  8. 8 Los viajes del Imserso se venderán en La Rioja a partir del lunes
  9. 9

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  10. 10

    A ellas las atienden muy rápido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Conocer cómo funciona el cerebro es el gran reto para distintas ciencias»

«Conocer cómo funciona el cerebro es el gran reto para distintas ciencias»