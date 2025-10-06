El 11 de septiembre quedará para siempre en el recuerdo de Sylvia Sastre i Riba. Fue el día en el que tomó posesión de su ... puesto como numeraria de la Academia de Psicología de España. El salón de actos del Consejo General del organismo se convirtió en el escenario perfecto para que esta catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Rioja (y colaboradora de Diario LA RIOJA) se sumara a este selecto y prestigioso organismo.

- ¿Qué supone para usted este reconocimiento?

- La sensación es doble, tal y como plasmé en el discurso de la toma de posesión. Por un lado, es un honor comprobar que las personas que trabajan en pro de la máxima calidad científica, académica y social de la psicología tengan en cuenta mi currículo y mi trayectoria. Es, por lo tanto, una satisfacción, pero también es un reto porque reclama impulsar líneas que permitan avanzar en esos objetivos que se propone la Academia.

- ¿Qué implicaciones conlleva ser numeraria?

- Implica participar en la vida de la Academia como esa entidad que vela por los parámetros de calidad en los diferentes ámbitos de la psicología. Implica no solo formar parte de la toma de decisiones, sino hacerlo también a través de la organización de actividades y en la participación en las diferentes iniciativas que la Academia impulse para dar pasos en la consecución de sus metas.

- ¿Cree que el papel de los psicólogos está cada vez más reconocido?

- Sí, va reconociéndose. Hay una diferencia importante con respecto a los primeros pasos que di en este mundo. No obstante, siempre buscamos optimizar no solo el reconocimiento sino la presencia del psicólogo en los distintos ámbitos de la sociedad. Hemos pasado de una infrarrepresentación en diferentes campos profesionales e institucionales a una mayor presencia. También hay una concienciación en la población sobre el valor de hacer una visita al psicólogo. Es ya una parte del cuidado de la salud y el bienestar tanto de bebés como de jóvenes, así como de los adultos. En todas las edades.

- ¿Cómo influye que personas conocidas (deportistas, artistas...) hablen abiertamente de sus problemas psicológicos?

- Es un papel importante porque son modelos para numerosas personas. Es muy bueno que naturalicen un hecho inherente al ser humano, que es que no solo estamos configurados de fortalezas, sino que también tenemos debilidades.

- ¿La clave está en aceptar esas limitaciones?

- Aceptarlas, no para conformarse sino para convivir con ellas e intentar manejarlas, regularlas y optimizarlas con las competencias que las acompañan. Tal y como decía Dalí, la perfección no existe. No es bueno intentar llegar a la perfección e infravalorarse si no se consigue.

- En el ámbito de la salud mental, las bajas laborales por ese motivo no paran de crecer. ¿A qué cree que se debe?

- Las causas son complejas y múltiples. Hay algunas globales, puesto que vivimos en una sociedad convulsa y eso incide en las personas. Aparte, también es importante esa mayor visibilidad de la que hablábamos: mostrar que esto no es algo patológico que esconder, sino que es algo para lo que se puede buscar un consejo profesional adecuado.

- Ahora que ya han pasado unos años, ¿qué papel ha jugado el covid en el ámbito psicológico de la sociedad?

- Hay numerosos estudios que analizan las consecuencias del covid a nivel cognitivo, de salud mental, de mejora de valores... Tras una experiencia tan traumática como esa, esperábamos que la esencia humana mejorara, pero la conclusión es que quizás deberíamos esforzarnos algo más para alcanzar ese objetivo.

- Usted forma parte del ámbito docente de la Psicología en la UR. ¿Cómo ve el futuro en este campo? ¿Hay jóvenes con inquietud y con ganas de dedicarse a él?

- Sí. Este es un amplio campo de salidas profesionales, puesto que no solo abarca todo lo que tiene que ver con la salud mental, sino también el estudio y el seguimiento del desarrollo, desde el periodo prenatal hasta el envejecimiento. También ofrece pautas para mejorar en el caso de que haya dificultades. Por todo ello, tiene aplicaciones educativas, sanitarias, empresariales, sociales, políticas, deportivas... Se están abriendo caminos que no existían hace 25 años. No estamos en el momento sumo de la psicología, pero avanzamos hacia él.

- ¿Queda mucho por conocer del funcionamiento de la mente humana?

- Muchísimo. El ser humano es un ente vivo cuya adaptación se ha basado en el cerebro y conocer cómo funciona ese órgano es el gran reto de distintas ciencias. Sería un gran avance que permitiría prevenir dificultades, aunque es importante que vaya acompañado de lo que se conoce como la neuroética. Conocer el cerebro es algo imprescindible, pero también es necesario regularlo éticamente porque si no lo hacemos, el mundo que se abre es oscuro. Ciencia y ética han de ir de la mano.

- Cuando se habla de la salud física se incide en la importancia de la prevención. ¿También lo es en la mental?

- Absolutamente, desde la primera infancia. Es vital prevenir para poder evitar que se manifieste el trastorno o que, al menos, no lo haga con una contundencia que sea difícil de enfrentar para la persona y también para el sistema social que debe sostener la recuperación de ese individuo.

- Una vez que ha tomado posesión de su puesto como numeraria, ¿qué retos se pone para el futuro?

- Esta es la pregunta más difícil. Este es un reconocimiento que ha llegado asociado a una trayectoria, pero no es una meta. Es un reto porque hay que continuar avanzando y hay que seguir trabajando en ámbitos como la investigación y la formación, alineados con los fines que busca la Academia. Es una manera para continuar dando respuestas que realmente aporten pautas. El reto es muy grande.