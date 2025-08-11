LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Julián Montenegro, el pasado lunes junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, de su Medrano natal L. R.

Julián Montenegro Sáenz | Sacerdote riojano en Perú desde hace 47 años

«El sueño del papa siempre fue ser misionero y eso va a ser para todo el mundo»

El religioso, natural de Medrano, trabajó ocho años en el país andino con el pontífice, al que define como «cercano y un pastor de la gente sencilla de Dios»

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:19

A Julián Montenegro Sáenz (Medrano, 1940) le llegó desde muy niño la llamada de Dios, además de un 'veneno', potente pero inocuo, que no era ... otro que el sueño de ser misionero de los más necesitados. Tras catorce años como sacerdote le dieron por fin el permiso para partir hacia Perú, donde hoy, a sus 85 años, cumple ya 47 de labor misionera, ocho de ellos, entre 2015 y 2023, junto a su amigo Robert Francis Prevost, quien desde el 8 de mayo pasado se convirtió en el 267 papa de la iglesia católica bajo el nombre de León XIV. «Estamos en buenas manos, sin duda. Él es un hombre sencillo y llano, siempre soñó, como yo, con ser misionero y eso será, un misionero en Roma para todo el mundo, un pastor de la gente sencilla de Dios», asevera rotundo el religioso riojano con la maleta ya hecha en Medrano en vísperas de retornar a su amado Perú, «donde me necesitan, porque esa es nuestra vida».

