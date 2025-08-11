«El sueño del papa siempre fue ser misionero y eso va a ser para todo el mundo»

A Julián Montenegro Sáenz (Medrano, 1940) le llegó desde muy niño la llamada de Dios, además de un 'veneno', potente pero inocuo, que no era ... otro que el sueño de ser misionero de los más necesitados. Tras catorce años como sacerdote le dieron por fin el permiso para partir hacia Perú, donde hoy, a sus 85 años, cumple ya 47 de labor misionera, ocho de ellos, entre 2015 y 2023, junto a su amigo Robert Francis Prevost, quien desde el 8 de mayo pasado se convirtió en el 267 papa de la iglesia católica bajo el nombre de León XIV. «Estamos en buenas manos, sin duda. Él es un hombre sencillo y llano, siempre soñó, como yo, con ser misionero y eso será, un misionero en Roma para todo el mundo, un pastor de la gente sencilla de Dios», asevera rotundo el religioso riojano con la maleta ya hecha en Medrano en vísperas de retornar a su amado Perú, «donde me necesitan, porque esa es nuestra vida».

– Misionero riojano en Perú y amigo de Robert Francis Prevost, ahora León XIV, el papa.

– Él siempre soñó, como yo, con ser misionero, y llegó a Perú a mediados de los ochenta, pero lo destinaron a la formación. Luego fue prior general de su orden, los Agustinos, y en 2015 pudo retornar a Perú cuando el papa Francisco le nombró obispo de Chiclayo, lo que curiosamente le permitió ser lo que siempre había querido, pastor misionero. Sus antecesores no lo habían hecho, pero él subió a caballo, hasta los más de 4.000 metros de altitud, con lo que supone, y solo en el primer año no había dejado ya ni un rincón sin visitar en una diócesis de casi 16.000 kilómetros cuadrados. Llegar allí, enviado por Francisco como obispo, le permitió realizar el sueño de su vida, que era ser misionero, pastor con la gente sencilla de Dios.

– ¿Aunque llegase como obispo?

– Sí, sí, claro. Es que si no llega como obispo yo creo que no le dejan (risas).

El entonces obispo Robert Francis Prevost, en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, en Chiclayo. Justo tras él, Julián Montenegro. El papa, en dos de sus visitas a las cumbres andinas, la inferior en plena pandemia. J.M.S.

– ¿Está entonces la iglesia católica en buenas manos?

– Sin ninguna duda. Es un hombre sencillo, llano… Mira, un detalle, cuando la pandemia, cuando ya no podíamos salir nadie de casa, él salió con la custodia, él solito por las calles, bendiciendo las casas, que es lo que necesitaba la gente. El pueblo suramericano es así, necesitan la bendición y te la piden. Eso no lo ha hecho nadie más en todo el mundo, ya te lo aseguro. Luego organizó una colecta y pudimos montar dos fábricas de oxígeno, que eran imprescindibles, porque en Perú, reconocidas, aunque seguro que son más, murieron 250.000 personas por el covid.

– ¿Qué puede aportar de novedoso respecto a Francisco y a sus antecesores?

– Yo diría la naturalidad y la cercanía a la gente, a vivir como tú y yo estamos ahora, así de claro y de fácil. Ha entrado en una institución de tanta historia… Muchos obispos son de oficina, pero él no. Él quiere salir y sé que va a salir, pero, de momento, hasta donde le dejen. Sé que al final va a ser lo que es, un misionero, no para una diócesis, sino para el mundo.

– ¿Cómo se enteró de su elección?

– Yo he tenido dos grandísimas emociones en mi vida: la primera, el día que me anunciaron que podía ir a las misiones a Perú, porque era el sueño de mi vida; y la segunda, la elección de este papa. Estábamos viendo la televisión y se vio el humo blanco, el nuevo papa aún no había salido al balcón, pero en un rótulo pusieron el nombre y yo me aloqué, salté lloré, reí… Aquello fue inenarrable.

– ¿Ha hablado ya con él?

– No me he atrevido a llamarle, me ha dado apuro, así de claro. Tengo su teléfono y sé que ha contestado a los que le han felicitado, así que quizá algún día me atreva por la relación que tuve con él, pero de momento... Los obispos anteriores eran de otro talante y a él le mandó Francisco para romper eso. Al principio no fue del todo bien recibido por todos porque algunos no eran misioneros como nosotros, pero él se reía y me decía 'Ya se van amansando, ya se van amansando' (risas).

– ¿Hay posibilidad de un reencuentro entre ustedes?

– Sí, sí..., desde luego que lo hay, pero yo he renunciado. Yo podría estar en octubre con él porque nos han invitado a los agustinos recoletos a Roma y, de hecho, van a acudir representantes de todo el mundo, pero estoy dedicado a los pobres y me duelen tanto los gastos de viajes y demás que he rechazado ir porque iría contra mi forma de ser.

– ¿Qué virtudes destacaría de él?

– Yo diría, como he comentado antes, la sencillez y la cercanía y, claro, el trabajo, dar la vida al cien por cien. Pero es algo que no es ficticio o postizo, es así, le sale, es como una fuente de la que mana el agua.

– ¿Algún defecto publicable, incluso que él mismo reconociese?

– Pues a tanto no he llegado, pero lo tendrá y lo que sí sé es que, si se lo dices, lo acepta y, además, te da las gracias. No es de los de «Aquí mando yo». Jamás oirás esa palabra en su boca.

– ¿Qué le pediría?

– Yo rezo todos los días por él y solo le pido que siga siendo lo que es, que no deje de ser nunca misionero, que sea un misionero en Roma para todo el mundo.