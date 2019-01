El vuelco de un camión cisterna provoca el corte de la N-232 en Fonzaleche Punto kilométrico donde se ha registrado el accidente. / Google Maps El accidente no ha registrado heridos LA RIOJA Logroño Miércoles, 9 enero 2019, 12:42

Un camión cisterna ha volcado a las diez y cuarto de esta mañana en la N-232 (kilómetro 466,6) a la altura de Fonzaleche en un accidente de tráfico que se ha registrado este miércoles, según informa la Delegación del Gobierno en La Rioja y que ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos.

El conductor, un varón de 49 años, ha explicado que el accidente ha sido causado por un despiste, «pero he tenido la gran suerte de que no ha afectado a otros vehículos y que llevaba puesto el cinturón de seguridad, que me ha salvado la vida». Ha añadido también que «en 22 años es la primera vez que sufro un accidente».

Tal y como ha informado la misma fuente, no se han producido heridos aunque el vehículo sí ha sufrido daños, lo que ha ocasionado que se corte la vía en ambos sentidos. De hecho, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico está regulando la circulación y se han habilitado pasos alternativos para desviar el tráfico en la rotonda de Pancorbo. También han acudido efectivos de Atestados al lugar.

En estos momentos se encuentran a la espera de una grúa que está llegando de Burgos, por lo que se prevé que la carretera estará cortada aún otras dos o tres horas.

Cortada la circulación en la LR-284 en Aguilar

Otro accidente de tráfico que se ha producido a primera hora de la mañana en Aguilar del Río Alhama ha provocado también el corte de la circulación de la LR-284, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja.

A las 09,10 horas se ha producido un choque entre un camión articulado y un turismo, en el punto kilométrico 9,8 de la LR-284, en Aguilar del Río Alhama, sin que haya habido que lamentar heridos. La vía ha quedado cortado a la circulación.