Dos mujeres de La Rioja Baja, víctimas del 'timo de la estampita' La Guardia Civil ha identificado a uno de los grupos implicados y se han emitido órdenes de detención contra todos ellos, que se aprovechaban de las personas mayores para que les entregasen dinero y joyas

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:22 | Actualizado 10:51h.

La Guardia Civil investiga dos nuevos episodios del conocido 'timo de la estampita', una estafa clásica que emplean los delincuentes para estafar principalmente a personas de avanzada edad. En esta ocasión, las víctimas han sido dos mujeres de 89 y 74 años que residen en distintas localidades de La Rioja Baja. En ambos casos, los presuntos autores de los hechos siguieron el mismo 'modus operandi': abordaron a sus víctimas en plena vía pública. A una de ellas, de hecho, en la plaza Nuestra Señora de Vico de Arnedo, en pleno centro de la localidad.

En el primer hecho, el denominado «falso disminuido», mostró a una mujer de 89 años una riñonera repleta de billetes de 50 euros. Minutos después se acercó otro individuo, conocido como el «gancho», quien convenció a la víctima de que podía obtener un beneficio rápido si colaboraba en el supuesto cambio del dinero. Un tercer cómplice reforzó el engaño para darle mayor credibilidad. Con este método, los estafadores consiguieron que la mujer se desplazara a su entidad bancaria, donde retiró 8.000 euros, y más tarde a su domicilio, de donde sustrajeron joyas valoradas en unos 12.000 euros.

El segundo caso afectó a una mujer de 74 años. En esta ocasión, el «falso disminuido», un joven de unos 20 años, mostró a la víctima un bolso que supuestamente había encontrado lleno de billetes. Poco después apareció el «gancho», que la convenció de quedarse con el dinero y compensar al supuesto disminuido. Con ese pretexto, la mujer fue trasladada en coche hasta la vivienda de otro cómplice, quien preparó un sobre con 10.000 euros falsos y algunas joyas, que entregó al «disminuido». Acto seguido, acompañaron a la víctima a su domicilio, donde esta entregó 2.000 euros, joyas antiguas de oro, dos cartillas bancarias y su documento nacional de identidad. En ese instante, los estafadores huyeran del lugar.

La Guardia Civil ha identificado a uno de los grupos implicados y se han emitido órdenes de búsqueda, localización y detención contra todos sus integrantes.

Cómo se produce el engaño

El «tonto» se acerca a la víctima y le muestra un sobre lleno de billetes, asegurando que se trata de estampitas o cromos sin valor. Entonces aparece el «listo», quien propone a la víctima comprar el sobre al «tonto» por una cantidad muy inferior al valor aparente del dinero.

La víctima acepta, creyendo que está participando en un engaño al «tonto». El «listo» se ofrece a guardar el sobre y, mientras acompaña a la víctima al banco para retirar dinero o a su domicilio para recoger joyas, lo sustituye por otro previamente preparado. Por último, tras entregar el dinero y las joyas al «tonto», el «listo» se marcha, dejando a la víctima con un sobre falso que solo contiene recortes de papel.

Consejos de prevención

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, sobre todo a las personas mayores, extremar las precauciones y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Desconfíe de cualquier persona que ofrezca dinero fácil o ganancias rápidas.

• No acompañe a extraños al banco ni permita que le acompañen a su domicilio.

• Informe a familiares o vecinos de confianza en caso de recibir propuestas de este tipo.

• La Guardia Civil recuerda que nadie regala dinero en la calle y subraya que la colaboración ciudadana es clave para prevenir este tipo de estafas y proteger a las personas más vulnerables.

Denuncia telemática

La Guardia Civil recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos, a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o de la página web oficial.