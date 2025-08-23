Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro de Cameros Uno de los implicados fue arrestado en el acto y los otros dos cuando pretendían huir a Bilbao en autobús

Tres personas, dos de ellas con un amplio historial delectivo, han sido detenidas por la Guardia Civil como presuntos autores de del robo de más de dos toneladas de cable de cobre en La Rioja. Los tres arrestados formaban parte de un grupo criminal itinerante especializado en el robo del citado material.

Los arrestado llegaron a sustraer, entre las localidades de Cabezón de Cameros y Muro en Cameros, 2.730 metros de cable perteneciente a la red telefónica, con un peso superior a las dos toneladas, lo que provocó daños en la infraestructura de telecomunicaciones.

La Guardia Civil ha explicado en una nota de prensa que la actuación, que se enmarca dentro del Plan Nacional contra el robo de cobre, ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, que alertó sobre la presencia de una furgoneta sospechosa y un turismo en las inmediaciones de Jalón de Cameros.

Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron hasta la zona y localizaron ambos vehículos en la LR-245 en dirección a Muro de Cameros. Al intentar ser interceptados, el conductor del turismo emprendió la huida de forma violenta, obligando a los guardias a apartarse para evitar ser atropellados.

Simultáneamente, agentes detuvieron al conductor de la furgoneta, que transportaba 2.027 kilogramos de cableado de cobre, del que no pudo acreditar su lícita procedencia.

Ante la gravedad de los hechos, la Benemérita activó un dispositivo de cierre de vías de comunicación con el objetivo de localizar el vehículo fugado y a sus ocupantes. Asimismo, se incorporaron agentes del equipo Pegaso, que utilizaron drones para monitorizar desde el aire las posibles rutas de escape. Fruto de este despliegue, el turismo fue finalmente localizado abandonado en las inmediaciones de Villoslada de Cameros.

En el interior del vehículo se localizaron diversos útiles habitualmente empleados en la sustracción de cableado, como ropa de trabajo, guantes anticorte, botas, linternas frontales, cizallas, alicates y mochilas.

Los agentes constataron que los dos huidos habían abandonado Villoslada en un taxi, lo que permitió interceptarlos y detenerlos en Logroño, justo cuando intentaban subir a un tren con destino a Bilbao.

Además, se comprobó que el conductor de la furgoneta carecía de permiso de conducir y que el que presentaba era falso. Por ello, a este se le considera también presunto autor de un delito de falsedad documental.

Para cometer el robo del cable de cobre, los detenidos usaban herramientas específicas, vestimenta técnica adecuada y tenían conocimientos para manipular y cortar el cable. Actuaban durante la noche y en zonas de escasa visibilidad. Para el traslado del material sustraído utilizaban una furgoneta de alquiler, mientras que un segundo vehículo, utilizado como 'lanzadera', circulaba por delante con el fin de alertar sobre posibles controles policiales y facilitar la huida.

