Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja El joven, de 25 años, ha tenido un accidente en en el camino que conduce al refugio

La Rioja Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

Un motorista de 25 años ha resultado herido este mediodía tras sufrir una caída en el camino que conduce al refugio de Villalba de Rioja.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 13.00 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Guardia Civil, Bomberos del CEIS y recursos sanitarios de emergencias del Servicio Riojano de Salud, informa Europa Press.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado Hospital San Pedro de Logroño en el helicóptero sanitario.