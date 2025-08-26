Trasladada una mujer al San Pedro tras un incendio en su casa en Logroño Varios vecinos alertaron a emergencias de fuego en el piso

Una mujer de 66 años tuvo que ser trasladada anoche al Hospital San Pedro después de que se produjera un incendio en su casa.

Según informa el SOS Rioja, varios particulares alertaron a los servicios de emergencias de que se estaba produciendo fuego en una vivienda de la calle Luis Barrón.

Desde el SOS Rioja se movilizó a Policía Local, Policía Nacional, bomberos de Logroño, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. Tras la intervención, Bomberos informan de que el incendio se originó en la cocina y afectó a la campana extractora.