Trasladada en helicóptero una mujer herida en un accidente en Foncea En una salida de vía, el conductor y la acompañante del vehículo han resultado lesionados

L. R. Sábado, 23 de agosto 2025, 17:05

Una mujer ha sido trasladada este sábado en el helicóptero sanitario al Hospital San Pedro de Logroño, después de sufrir un accidente en la carretera N-232.

Según informa SOS Rioja, alrededor de las 13.46 horas, el turismo en el que viajaba la herida, en el lugar del acompañante, se ha salido de la carretera a la altura del termino municipal de Foncea. El conductor ha sido trasladado en ambulancia al Centro de Salud.

Se movilizan hasta lugar la Guardia Civil, los Bomberos del CEIS, mantenimiento de carreteras y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.