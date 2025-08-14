LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dinero, droga y materiales incautados por la Guardia Civil. GC

Sorprendido en Agoncillo con cocaína y hachís en su vehículo

La Guardia Civil detuvo al conductor, vecino de Burgos, por un delito de tráfico de drogas

La Rioja

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:41

Los controles de la Guardia Civil en distintos puntos de la geografía riojana siguen dando sus frutos en la lucha contra el tráfico de drogas. En la última actuación comunicada por la Benemérita, los agentes han detenido a un vecino de Burgos, de 54 años, tras ser sorprendido con cocaína y hachís en su coche.

La actuación tuvo lugar en la N-232, a la altura del kilómetro 399, en el término municipal de Agoncillo, donde interceptaron un vehículo Ford Focus. Al acercarse para identificar al conductor, que era el único ocupante del turismo, los guardias detectaron en él una actitud muy nerviosa, lo que levantó sus sospechas.

Ante este indicio, procedieron al registro del turismo y de las pertenencias del sospechoso. En su interior encontraron cuatro envoltorios de cocaína con un peso de 9,26 gramos, una piedra de hachís de 2,27 gramos, una báscula de precisión y 470 euros en billetes fraccionados.

Por todo ello, fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias y su puesta a disposición de la autoridad judicial.

