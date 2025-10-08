Siete detenidos por explotación laboral de 45 trabajadores en situación irregular, tres de ellos menores, en La Rioja Baja Vivían hacinados en habitaciones sin ventilación e incluso encerrados con candados, carecían de contrato laboral y trabajaban jornadas enteras con la promesa falsa de legalizar sus casos

Siete personas, seis hombres y una mujer, han sido detenidos por explotación laboral de, al menos, 45 trabajadores de nacionalidad marroquí en fincas agrícolas de La Rioja Baja. Todos ellos se encontraban en situación irregular en España. Tres de las víctimas eran menores de edad, de 12, 15 y 17 años, y trabajaban como los adultos, en condiciones de explotación.

Según ha informado la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, en una rueda de prensa para detallar la 'Operación Landwrt' desarrollada por la Guardia Civil, vivían hacinados en habitaciones sin ventilación e incluso encerrados con candados, carecían de contrato laboral y trabajaban jornadas enteras con la promesa falsa de legalizar su situación irregular.

El grupo era contratado por muchos agricultores de la zona. «Les pagaban un euro por kilo de piparra recolectado, por ejemplo, y les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 euros por una cama», ha detallado la delegada.

A los detenidos se les imputan delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

Han sido incautados 22.000 euros en efectivo, 2.500 euros en joyas, dos vehículos y se han bloqueado seis cuentas bancarias.

