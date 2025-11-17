Un motorista de 71 años herido en Calahorra El hombre ha sido trasladado al hospital de la ciudad | En Foncea, una furgoneta y un turismo han sufrido una colisión

Un motorista de 71 años ha sufrido una caída en el kilómetro 352 de la carretera N-232, a la altura de Calahorra, teniendo que ser trasladado al hospital de la ciudad. Hasta el lugar del accidente, ocurrido a las 12.25 horas, se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local, bomberos de CEIS, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y la empresa de mantenimiento de carreteras.

Colisión en Foncea

También en la mañana de este lunes, poco antes de las nueve, varios particulares han avisado de una colisión entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 466 de la N-232, en el término municipal de Foncea. Desde SOS Rioja se informó a Guardia Civil y se movilizó a Bomberos del CEIS Rioja y a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud. Dos personas resultaron heridas y fueron evacuadas al centro de salud de Haro.