LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del Hospital de Calahorra. Isabel Álvarez

Un motorista de 71 años herido en Calahorra

El hombre ha sido trasladado al hospital de la ciudad | En Foncea, una furgoneta y un turismo han sufrido una colisión

La Rioja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

Un motorista de 71 años ha sufrido una caída en el kilómetro 352 de la carretera N-232, a la altura de Calahorra, teniendo que ser trasladado al hospital de la ciudad. Hasta el lugar del accidente, ocurrido a las 12.25 horas, se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local, bomberos de CEIS, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y la empresa de mantenimiento de carreteras.

Colisión en Foncea

También en la mañana de este lunes, poco antes de las nueve, varios particulares han avisado de una colisión entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 466 de la N-232, en el término municipal de Foncea. Desde SOS Rioja se informó a Guardia Civil y se movilizó a Bomberos del CEIS Rioja y a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud. Dos personas resultaron heridas y fueron evacuadas al centro de salud de Haro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  3. 3

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  5. 5

    Zabala devuelve la ilusión
  6. 6

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  7. 7

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  8. 8 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  9. 9 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  10. 10

    La chapela tendrá que esperar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un motorista de 71 años herido en Calahorra

Un motorista de 71 años herido en Calahorra