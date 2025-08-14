Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos

Efe Logroño Jueves, 14 de agosto 2025, 11:46 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha investigado a tres personas, de 41, 46 y 52 años de edad, residentes en Madrid, Logroño y Albacete respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial, por vender bolsos y camisetas de fútbol falsificadas en La Roda (Albacete).

Según ha informado la Guardia Civil, en la actuación policial se han intervenido 78 bolsos de mano, 60 conjuntos deportivos y 135 camisetas de fútbol, todo ello presuntamente falsificado y con un valor de mercado de 91.000 euros, después de una inspección de varios puestos ambulantes en una zona cercana al recinto ferial de la localidad albacetense.

De dónde habían salido

Con el apoyo de efectivos de la Policía Local de La Roda, los especialistas fiscales observaron cómo en varios puestos se exponían, para su venta, bolsos de mano y prendas deportivas de reconocidas marcas comerciales, las cuales ofrecían dudas sobre su autenticidad.

Tras requerir a los investigados facturas de las compras, los agentes comprobaron que no contaban con ningún tipo de albarán y no podían acreditar su lícita procedencia.

Las diligencias instruidas por el delito contra la propiedad industrial fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de La Roda.