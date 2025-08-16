Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz El menor ha aparecido sumergido en el agua del embalse navarro, cerca del punto en el que su madre le había perdido el rastro

Un joven de 17 años, vecino de Logroño, ha sido hallado muerto en el navarro pantano de Alloz. El cuerpo del menor ha sido localizado en el agua por efectivos del Grupo de Rescate Acuático a las 17.10 horas después de que la madre haya dado la voz de alarma al informar de que su hijo había desaparecido mientras ambos se estaban bañando.

El pantano de Alloz está situado a una hora de la capital riojana y es un lugar muy frecuentado por vecinos de la comunidad autónoma en jornadas calurosas como las de este sábado. Desde allí, una mujer (la madre del fallecido) se ha puesto en contacto con la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil alertando de la desaparición de una persona. Tras la llamada, una patrulla se ha desplazado al citado lugar para charla con la madre y ha sido ella la que ha comunicado a los agentes lo ocurrido.

Ante ese relato, los bomberos han desplegado un amplio dispositivo con el objetivo de intentar localizar al menor, que en esos momentos se encontraba desaparecido. Se han desplazado hasta el embalse efectivos del parque de Estella, así como cuatro buzos del Grupo de Rescate Acuático y miembros del Grupo de Rescate Técnico. En las labores también ha participado un helicóptero, que ha estado sobrevolando la zona.

Finalmente, a las 17.10 horas, los buzos del Grupo de Rescate Acuático han sido los que han dado con el cuerpo sin vida del menor, que se encontraba sumergido cerca del punto donde había sido visto por última vez, según el relato de su madre.

Una vez encontrado el cadáver, es el Equipo Territorial de Policía Judicial de Estella de la Guardia Civil el que investiga las causas del suceso e instruye las diligencias. El cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia.