Investigados tres logroñeses por el robo de teléfonos iPhone en Ceuta La Guardia Civil ha interceptado los móviles, valorados en casi 3.000 euros, en el interior de un camión en el puerto de Ceuta

La Rioja Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:57 | Actualizado 11:17h.

La Guardia Civil en La Rioja investiga a tres miembros de una familia de Logroño -dos varones y una mujer de entre 18 y 44 años- por el robo de varios teléfonos iPhone en Ceuta. De todos ellos, la Benemérita, a través del Grupo de Investigación de Logroño, ha podido recuperar tres teléfonos -modelos 16 y 16 Pro-, valorados en más de 2.900 euros.

Los terminales fueron sustraídos en el puerto de Ceuta del interior de un camión, hecho que fue denunciado en las dependencias de la Policía Nacional de la citada ciudad. Tras el requerimiento, se procedió a la investigación de los tres vecinos de Logroño, a quienes se les atribuye su presunta implicación en un delito de receptación.

La actuación ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre empresas dedicadas a la compraventa de artículos de segunda mano y la Guardia Civil. Fue una de estas empresas la que alertó al Instituto Armado después de que una clienta, con domicilio en Madrid, adquiriera un teléfono iPhone y, al ponerlo en funcionamiento, apareciera en pantalla un aviso de seguridad con el mensaje: «TELÉFONO PERDIDO- IPHONE ROBADO».

Una vez la víctima presentó la correspondiente denuncia en dependencias de la Guardia Civil de Las Rozas (Madrid), las diligencias fueron remitidas al Grupo de Investigación de Logroño, encargado de continuar con las actuaciones y avanzar en el total esclarecimiento de los hechos.

Los agentes comprobaron que el terminal adquirido por la víctima y recuperado por la Guardia Civil figuraba con señalamiento en las bases de datos al constar como sustraído en Ceuta. Ante esta circunstancia, se solicitaron diligencias a la Comisaría de dicha ciudad, verificándose en ellas la denuncia de otros cinco teléfonos móviles robados en el interior de un camión estacionado en el puerto ceutí.

Las actuaciones desarrolladas permitieron constatar que, de los seis terminales denunciados, cuatro de ellos -incluido el vendido en la tienda de segunda mano- habían sido activados por miembros de un mismo núcleo familiar. Tras su localización, se procedió a la investigación de los implicados y a la recuperación de otros dos teléfonos sustraídos. El cuarto terminal activado por los implicados no ha podido ser recuperado.

La investigación ha puesto de manifiesto que los implicados eran plenamente conscientes de la dudosa procedencia de los dispositivos, ya que los adquirían por un precio muy inferior al de su valor real en el mercado -aproximadamente la mitad-.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.