L.R.

Inmovilizado un camión en el casco urbano de Logroño tras dar positivo el conductor

La actuación ha motivado la presencia de varias unidades de la Policía Nacional y una furgoneta de atestados de la Policía Local

Martes, 7 de octubre 2025, 19:03

Comenta

Un camión ha tenido que ser inmovilizado en la tarde de este martes en la avenida de Madrid de Logroño, a la altura de la antigua clínica Valvanera, después de que su conductor diera positivo en un control de alcoholemia. De acuerdo a la información facilitada por el Ayuntamiento de la capital, el vehículo fue detenido al observar un comportamiento extraño en la conducción. Al ser sometido al pertinente control, el chófer arrojó una tasa de alcohol que obligó a retener el camión a la espera de encontrar otra persona capaz de tomar el volante y llevarlo a su destino.

La actuación motivó la presencia de varias unidades de la Policía Nacional, así como una furgoneta de atestados de la Policía Local de la capital, generando una gran expectación en un área de abundante tráfico de entrada y salida a la ciudad. Un operativo que obligó también a ralentizar la circulación hasta desbloquear la situación.

