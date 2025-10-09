LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ernesto Pascual

Incendio en una parcela rústica en el término alfareño de La Nava

Las llamas se han originado en un terreno abandonado próximo a las instalaciones de la conocida Tonelería Magreñán

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:51

El fuego ha afectado esta tarde a una parcela rústica abandonada en el camino de La Nava de Alfaro, próximo a las instalaciones de la conocida Tonelería Magreñán.

Tras recibir el aviso, han acudido al lugar los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil y agentes de la Policía Local, que han podido acotar, cercar y controlar el pequeño incendio, que ha afectado sobre todo a matorral y hierbas secas.

Ante la cercanía de huertas agrícolas y de ocio, al lugar se han acercado también varias dotaciones de bomberos del CEIS-Rioja, una ambulancia y otros medios del SOS Rioja para prevenir que pueda reiniciarse.

