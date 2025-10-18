Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres Las llamas se declararon en una nave situada en avenida Lobete

La Rioja Sábado, 18 de octubre 2025, 10:12 | Actualizado 10:46h.

Los Bomberos de Logroño tuvieron que intervenir en la tarde de este viernes para sofocar un incendio declarado en un pabellón en estado de abandono en avenida Lobete de Logroño.

Fue la Policía Nacional, según informa SOS Rioja, quien dio aviso del fuego, que afectó a mobiliario, colchones y otros enseres que había en el interior del mismo. Hasta el lugar de los hechos también se movilizaron recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud (Seris) y se alertó a la Policía Local.