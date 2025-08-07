LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero

Incendio en el barrio de las bodegas de Ausejo

El fuego se ha originado en la vegetación y ha afectado a una de las construcciones que está deshabitada

La Rioja

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:18

Un incendio se ha declarado alrededor de las 14.00 horas en la zona del barrio de las bodegas de Ausejo. Varias personas avisaban entonces a SOS Rioja que ha informado a Guardia Civil y Bomberos del CEIS recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje (un técnico y un agente forestal) que se han movilizado para extinguirlo.

Los medios que han intervenido han informado de que el fuego se ha originado en la vegetación y ha afectado al tejado de una de las bodegas, que es de adobe y está deshabitada.

