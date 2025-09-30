Las llamas calcinan 5.000 metros cuadrados de terreno agrario y ribazo en Alberite Varios medios han tenido que intervenir para sofocar el incendio, que no ha causado daños personales

La Rioja Martes, 30 de septiembre 2025, 22:00 Comenta Compartir

Los Bomberos de Logroño, un agente forestal y el helicóptero de incendios de Medio Natural junto con la CARIF han tenido que intervenir en la tarde de este martes para sofocar un incendio en Alberite, que ha quemado 5.000 metros cuadrados de terreno agrario y algo de ribazo.

Han sido las torres de vigilancia de incendios forestales las que, según informa SOS Rioja, han alertado de una columna de humo en un terreno agrario en la citada localidad. A pesar del fuego, no ha habido que lamentar daños personales.