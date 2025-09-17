Un incendio afecta a la vegetación de la LR-288, entre Alfaro y Castejón
El rápido aviso de la Policía Local y la intervención de Protección Civil junto con los Bomberos del CEIS frenó su avance e impidió que amenazara a las vías del ferrocarril
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:03
La rápida intervención de la Policía Local al alertar del suceso y la actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil con el apoyo posterior de los bomberos del CEIS Rioja ha permitido frenar a primera hora de esta tarde un incendio producido entre la vegetación del margen izquierdo de la carretera LR-288 entre Alfaro y Castejón.
Sin conocer las causas, la Policía Local dio aviso del fuego sobre las 15.50 horas. Fue detectado a kilómetro y medio de la salida del municipio riojano hacia el vecino navarro, antes del acceso a la antigua escuela de capacitación agraria. Como en anteriores ocasiones en esta zona, el fuego encontró una abundante masa vegetal y seca tras las abundantes lluvias primaverales y el intenso calor del verano.
Las llamas han afectado únicamente a vegetación y gracias a la pronta actuación de Protección Civil, quedó controlado sin que llegara a amenazar a las vías del ferrocarril que están situadas próximas. Desde la Policía Local informan de que el fuego ha sido extinguido sin dejar incidencias.
