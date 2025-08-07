LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Helicóptero Galeno, durante una intervención, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón

El agricultor tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital San Pedro tras sufrir heridas y perder mucha sangre

S. S. J.

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:12

Un hombre de 66 años fue trasladado en la mañana del miércoles al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un accidente con la mula mecánica con la que trabajaba en su huerta de Rincón de Soto.

El suceso tuvo lugar sobre las 11.20 horas, cuando el agricultor se quedó atrapado en la máquina. Los gritos de socorro alertaron a varias personas que se encontraban en los alrededores y que avisaron a los recursos de emergencia del suceso.

Al lugar del accidente acudieron servicios sanitarios que determinaron que era necesario un traslado inmediato del herido, debido a la gravedad de las heridas y a la masiva pérdida de sangre, a un centro hospitalario. Entonces se movilizó al helicóptero Galeno que acudió a la localidad riojabajeña para posteriormente volar al helipuerto del San Pedro, donde el hombre permanece ingresado y con pronóstico reservado.

El grave accidente se producía en la jornada previa a las fiestas de la localidad, que han comenzado este jueves, y se ha convertido en el tema de conversación del municipio, cuyos vecinos confían en la pronta recuperación del herido.

