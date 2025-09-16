Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio Los Bomberos del CEIS-Rioja han tenido que excarcelar a uno de los ocupantes del vehículo tras quedarse atrapado

La Rioja Martes, 16 de septiembre 2025, 17:47

Un hombre de 62 años y una mujer de 59 han tenido que ser trasladados esta mañana al Hospital San Pedro de Logroño tras producirse una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 435 de la N-232, en San Asensio.

Han sido varios particular, según informa SOS Rioja, los que han dado aviso de este accidente, hasta el que se han desplazado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS-Rioja, que han tenido que intervenir para excarcelar a uno de los ocupantes que se había quedado atrapado. También se ha alertado a la Guardia Civil y a la empresa de conservación de carreteras.