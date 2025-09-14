Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuenmayor por saltarse un stop
Uno de los dos conductores implicados ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño
La Rioja
Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:43
Dos personas han resultado heridas en la noche de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en Fuenmayor en el que se han visto implicados una furgoneta y un turismo. Al parecer, según ha podido saber Diario LA RIOJA por parte de la Guardia Civil, el suceso se habría producido porque uno de los dos vehículos se había saltado un stop.
Uno de los dos conductores implicados ha tenido que ser trasladado por los servicios médicos al Hospital San Pedro de Logroño.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.