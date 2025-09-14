LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Exterior del Hospital San Pedro de Logroño. Justo Rodríguez

Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuenmayor por saltarse un stop

Uno de los dos conductores implicados ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño

La Rioja

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:43

Dos personas han resultado heridas en la noche de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en Fuenmayor en el que se han visto implicados una furgoneta y un turismo. Al parecer, según ha podido saber Diario LA RIOJA por parte de la Guardia Civil, el suceso se habría producido porque uno de los dos vehículos se había saltado un stop.

Uno de los dos conductores implicados ha tenido que ser trasladado por los servicios médicos al Hospital San Pedro de Logroño.

