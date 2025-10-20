LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Justo Rodríguez

Trasladado un joven de 14 años al San Pedro tras una colisión entre un patinete y una furgoneta

El accidente se ha producido en la calle avenida de la Sierra de Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:33

Un joven, de 14 años y vecino de Logroño, ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la capital riojana tras producirse una colisión entre una furgoneta y un patinete en la calle avenida de la Sierra.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este accidente, producido sobre las 19.45 horas. Hasta el lugar del suceso se han trasladado recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a la Policía Local.

