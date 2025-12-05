Herido un joven de 21 años tras sufrir un atropello en Logroño El varón ha tenido que ser trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos

La Rioja Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:24

Un joven de 21 años ha tenido que ser evacuado en la mañana de este viernes al Hospital Viamed Los Manzanos tras sufrir un atropello en la intersección de las calles avenida Solidaridad con Colón de Logroño.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado el aviso de este accidente, hasta el que se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud (Seris).