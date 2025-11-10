Herido en Logroño un joven de 18 años tras sufrir un atropello mientras circulaba en patinete El joven, vecino de la capital riojana, ha tenido que ser trasladado al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro

La Rioja Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:49

Un joven de 18 años y vecino de Logroño ha tenido que ser trasladado esta mañana al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro tras sufrir un atropello mientras circulaba con su patinete en la calle Alfonso VI.

Han sido varios particulares, según informa SOS Rioja, los que han dado aviso de este accidente de tráfico, producido pasadas las 07.30 horas. Hasta allí se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se ha alertado a la Policía Local.