Herido un hombre tras sufrir un accidente por salida de vía entre Robres y San Vicente de Robres Tras recibir asistencia en el lugar del accidente, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Pedro

La Rioja Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:43

Un hombre fue trasladado al Hospital San Pedro, a última hora del viernes, al sufrir un accidente por salida de vía en la LR-476, entre entre Robres del Castillo y San Vicente de Robres.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se notificó el incidente a la Guardia Civil y se movilizó a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, así como a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, según informa Europa Press.

El conductor, único ocupante del vehículo, precisó la intervención de los equipos actuantes para poder ser liberado del turismo. Tras recibir asistencia en el lugar del accidente, fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.