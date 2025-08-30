LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hospital Viamed Los Manzanos. Sonia Tercero

Herido un hombre tras una colisión entre un coche y una motocicleta en Logroño

El varón, de 45 años y vecino de la capital riojana, ha tenido que ser trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos

La Rioja

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:39

Un hombre, de 45 años y vecino de Logroño, ha tenido que ser trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos tras una colisión de un coche y una motocicleta en la rotonda situada en la confluencia de avenida de Colón y de Lobete.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este accidente, producido sobre las 15.15 horas. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se ha alertado a la Policía Local.

