Herido un hombre de 30 años al salirse de la vía en Ojacastro
La víctima ha sido trasladada al Hospital San Pedro
La Rioja
Sábado, 9 de agosto 2025, 12:19
Un hombre, de 30 años, ha resultado herido al salirse de la vía en el kilómetro 16 de la carretera LR-111 punto kilométrico, en Ojacastro.
Ha sido el propio afectado quien ha llamado al 112 y, desde el centro coordinador de Emergencias, se ha avisado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos del CEIS y los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado al herido al Hospital San Pedro.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.