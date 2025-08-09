Herido un hombre de 30 años al salirse de la vía en Ojacastro La víctima ha sido trasladada al Hospital San Pedro

La Rioja Sábado, 9 de agosto 2025, 12:19

Un hombre, de 30 años, ha resultado herido al salirse de la vía en el kilómetro 16 de la carretera LR-111 punto kilométrico, en Ojacastro.

Ha sido el propio afectado quien ha llamado al 112 y, desde el centro coordinador de Emergencias, se ha avisado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos del CEIS y los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado al herido al Hospital San Pedro.